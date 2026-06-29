Fossa Olimpica, Ferrari e Navelli vincono il 3° Gran Premio FITAV al Tav Roma

Si è chiuso sulle pedane capitoline il 3° Gran Premio FITAV 2026 di Fossa Olimpica. Successi per Lorenzo Ferrari nell’Eccellenza, Elena Navelli tra le Ladies, Gabriele Barone tra gli Juniores ed Elisa Castellana tra le Juniores.

Il Tav Roma ha ospitato il 3° Gran Premio FITAV 2026 di Fossa Olimpica, appuntamento riservato agli specialisti di Eccellenza, Ladies, Juniores Maschili e Juniores Femminili.

La manifestazione ha portato sulle pedane capitoline alcuni dei nomi più importanti della specialità, insieme ai giovani talenti del Settore Giovanile. A prendersi la copertina sono stati Lorenzo Ferrari, Elena Navelli, Gabriele Barone ed Elisa Castellana, vincitori nelle rispettive categorie.

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Eccellenza, Lorenzo Ferrari batte De Filippis allo shoot-off

Nella massima categoria, quella di Eccellenza, il successo è andato a Lorenzo Ferrari delle Fiamme Oro, di Provaglio d’Iseo.

Entrato in finale con il dorsale numero 5 dopo il 119/125+5 delle qualificazioni, Ferrari ha chiuso la parte decisiva della gara con 27/30+1, imponendosi allo shoot-off su Mauro De Filippis.

Il tiratore delle Fiamme Oro di Taranto, terzo in qualificazione con 120/125+2, ha conquistato l’argento con 27/30+0 in finale. Terzo posto per Marco Benedetti di Fiumicino, entrato in finale con l’ottavo punteggio grazie al 119/125+2 e poi bronzo con 22/25.

Ladies, grande rimonta di Elena Navelli

Tra le Ladies la vittoria è stata firmata da Elena Navelli delle Fiamme Oro, di Chieti. La tiratrice abruzzese si è qualificata alla finale con 116/125+0 e il dorsale numero 6, per poi costruire una grande rimonta nella manche conclusiva.

Navelli ha chiuso con 26/30, conquistando il gradino più alto del podio. Seconda posizione per Giulia Grassia dell’Esercito, di Modena, migliore in qualificazione con 119/125 e poi argento con 24/30.

La medaglia di bronzo è andata a Erica Sessa delle Fiamme Oro, di Cava de’ Tirreni, che dopo il 116/125+1 delle qualificazioni ha chiuso la finale con 21/25.

Juniores Maschili, Barone si prende l’oro

Nella qualifica degli Juniores Maschili la prova migliore è stata quella di Gabriele Barone delle Fiamme Azzurre, di Sant’Anastasia.

Il giovane specialista campano, ottavo in qualificazione con 113/125+0, ha cambiato passo nella fase decisiva e si è imposto con un ottimo 27/30.

Secondo posto per Alessandro Materazzo delle Fiamme Oro, di Viterbo, autore del miglior punteggio in qualificazione con 119/125 e poi argento con 26/30. Bronzo per Sebastiano Bernabei di Castel del Rio, quinto dopo le qualificazioni con 116/125+5 e poi terzo con 21/25.

Juniores Femminili, oro per Elisa Castellana

Tra le Juniores Femminili il successo è andato a Elisa Castellana delle Fiamme Oro, di Villanova d’Albenga. La ligure ha chiuso le qualificazioni in sesta posizione con 100/125, prima di firmare una finale di grande qualità e conquistare l’oro con 25/30.

Alle sue spalle Ambra Parodi di Cazzago San Martino, argento dopo il 99/125 delle qualificazioni e il 22/30 in finale. Terza posizione per Alice Garoppo di Mombello Monferrato, migliore in qualificazione con 106/125+1 e poi bronzo con 17/25.

Oltre 1.500 tiratori nel Gran Premio Regionale

Nella stessa giornata si sono disputate anche le prove del 3° Gran Premio Regionale di Fossa Olimpica, dedicate agli specialisti di Prima, Seconda e Terza Categoria, Veterani e Master.

Le gare hanno coinvolto oltre 1.500 tiratori, distribuiti su 23 impianti di 19 regioni del territorio nazionale.

Alla cerimonia di premiazione del Tav Roma erano presenti i consiglieri federali Ferdinando Rossi, Christine Maria Brescacin e Roberta Pelosi, insieme al delegato regionale FITAV del Lazio Arnaldo Sacchetti.

Prossimo appuntamento al Tav Belvedere di Uboldo

Archiviato l’appuntamento capitolino, la Fossa Olimpica FITAV tornerà protagonista con il 4° Gran Premio FITAV, in programma sabato 8 e domenica 9 agosto sulle pedane del Tav Belvedere di Uboldo, in provincia di Varese.

Risultati Eccellenza

Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo 119/125+5 – 27/30+1 Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto 120/125+2 – 27/30+0 Marco Benedetti di Fiumicino 119/125+2 – 22/25 Marco Correzzola di Merlara 119/125+3 – 17/20 Riccardo Mirabile (Fiamme Azzurre) di Rufina 123/125+1 – 12/15 Giacomo Tarchini di Roma 120/125 – 12/15 Mario Verrengia (Fiamme Oro) di Cellole 123/125+0 – 7/10 Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio Salentino 119/125+4 – 6/10

Risultati Ladies

Elena Navelli (Fiamme Oro) di Chieti 116/125+0 – 26/30 Giulia Grassia (Esercito) di Modena 119/125 – 24/30 Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni 116/125+1 – 21/25 Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli 116/125 – 16/20 Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco 114/125 – 12/15 Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno 118/125+1 – 11/15 Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Villagrande Strisaili 114/125 – 6/10 Alessia Iezzi 117/125 – 5/10

Risultati Juniores Maschili

Gabriele Barone (Fiamme Azzurre) di Sant’Anastasia 113/125+0 – 27/30 Alessandro Materazzo (Fiamme Oro) di Viterbo 119/125 – 26/30 Sebastiano Bernabei di Castel del Rio 116/125+5 – 21/25 Marco Danese di Quartu Sant’Elena 117/125 – 17/20 Fabio Marchiori di Rovereto 116/125+6 – 12/15 Emanuele Savio di Forio 117/125+1 – 11/15 Andrea Guidi di Casnigo 114/125 – 7/10 Alfredo Caloro (Marina Militare) di Ruffano 113/125+1 – 7/10

Risultati Juniores Femminili