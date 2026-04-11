Fossa Olimpica, al via il 1° Gran Premio Regionale: tutte le sedi del 12 aprile

Domenica competizioni in tutta Italia per gli specialisti di 1ª, 2ª e 3ª Categoria. In palio punti per il ranking FITAV e l’accesso ai Campionati Italiani.

Primo appuntamento stagionale verso i Campionati Italiani

FITAV organizza per domenica 12 aprile il 1° Gran Premio Regionale di Fossa Olimpica, riservato agli agonisti di 1ª, 2ª e 3ª Categoria.

La competizione rappresenta uno dei primi appuntamenti chiave della stagione primaverile e costituisce una tappa importante del percorso che porterà alle finali dei Campionati Italiani.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le sedi Regione per Regione

Gli atleti saranno impegnati su tutto il territorio nazionale nelle seguenti strutture:

Abruzzo: Tav Acquaviva (TE)

Tav Acquaviva (TE) Basilicata: Tav Pisticci (MT)

Tav Pisticci (MT) Calabria: Tav Torretta (RC)

Tav Torretta (RC) Campania: Tav Zaino (BN)

Tav Zaino (BN) Emilia-Romagna: Tav San Marino (RN)

Tav San Marino (RN) Friuli Venezia Giulia: Tav Campoformido (UD)

Tav Campoformido (UD) Lazio: Tav Roma

Tav Roma Liguria: Tav Genova (Seconda Categoria e Master); ASD Sporting Club Ventimiglia (IM) (Prima e Terza Categoria, Veterani)

Tav Genova (Seconda Categoria e Master); ASD Sporting Club Ventimiglia (IM) (Prima e Terza Categoria, Veterani) Lombardia: Trap Concaverde (BS) (Prima e Seconda Categoria); Tav OS Academy (Terza Categoria, Veterani, Master)

Trap Concaverde (BS) (Prima e Seconda Categoria); Tav OS Academy (Terza Categoria, Veterani, Master) Marche: Tav Castelfidardo (AN)

Tav Castelfidardo (AN) Molise: Tav Città di Carpinone (IS)

Tav Città di Carpinone (IS) Piemonte: Tav Racconigi (CN)

Tav Racconigi (CN) Puglia: Tav Spinella (BR)

Tav Spinella (BR) Sardegna: Tav Pabillonis (SU)

Tav Pabillonis (SU) Sicilia: Tav Torretta (CL); Tav Interdonato (ME)

Tav Torretta (CL); Tav Interdonato (ME) Toscana: Tav Montecatini – Pieve a Nievole (PT)

Tav Montecatini – Pieve a Nievole (PT) Umbria: Tav Umbriaverde-Todi (PG)

Tav Umbriaverde-Todi (PG) Valle d’Aosta: Tav Carisio (VC)

Tav Carisio (VC) Veneto: Tav G. Rosatti Ponso (PD)

Ranking e qualificazioni in palio

La partecipazione al Gran Premio è gratuita. Oltre alle medaglie FITAV con il nuovo logo federale, saranno assegnati punti validi per il Ranking FITAV 2026 e per la qualificazione ai Campionati Italiani, obiettivo principale della stagione per gli specialisti della disciplina.