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Federazioni Tiro a volo

Fossa Olimpica, al via il 1° Gran Premio Regionale: tutte le sedi del 12 aprile

Franz Monaco
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Domenica competizioni in tutta Italia per gli specialisti di 1ª, 2ª e 3ª Categoria. In palio punti per il ranking FITAV e l’accesso ai Campionati Italiani.

Primo appuntamento stagionale verso i Campionati Italiani

FITAV organizza per domenica 12 aprile il 1° Gran Premio Regionale di Fossa Olimpica, riservato agli agonisti di 1ª, 2ª e 3ª Categoria.

La competizione rappresenta uno dei primi appuntamenti chiave della stagione primaverile e costituisce una tappa importante del percorso che porterà alle finali dei Campionati Italiani.

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Le sedi Regione per Regione

Gli atleti saranno impegnati su tutto il territorio nazionale nelle seguenti strutture:

  • Abruzzo: Tav Acquaviva (TE)
  • Basilicata: Tav Pisticci (MT)
  • Calabria: Tav Torretta (RC)
  • Campania: Tav Zaino (BN)
  • Emilia-Romagna: Tav San Marino (RN)
  • Friuli Venezia Giulia: Tav Campoformido (UD)
  • Lazio: Tav Roma
  • Liguria: Tav Genova (Seconda Categoria e Master); ASD Sporting Club Ventimiglia (IM) (Prima e Terza Categoria, Veterani)
  • Lombardia: Trap Concaverde (BS) (Prima e Seconda Categoria); Tav OS Academy (Terza Categoria, Veterani, Master)
  • Marche: Tav Castelfidardo (AN)
  • Molise: Tav Città di Carpinone (IS)
  • Piemonte: Tav Racconigi (CN)
  • Puglia: Tav Spinella (BR)
  • Sardegna: Tav Pabillonis (SU)
  • Sicilia: Tav Torretta (CL); Tav Interdonato (ME)
  • Toscana: Tav Montecatini – Pieve a Nievole (PT)
  • Umbria: Tav Umbriaverde-Todi (PG)
  • Valle d’Aosta: Tav Carisio (VC)
  • Veneto: Tav G. Rosatti Ponso (PD)

Ranking e qualificazioni in palio

La partecipazione al Gran Premio è gratuita. Oltre alle medaglie FITAV con il nuovo logo federale, saranno assegnati punti validi per il Ranking FITAV 2026 e per la qualificazione ai Campionati Italiani, obiettivo principale della stagione per gli specialisti della disciplina.

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