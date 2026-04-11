Fossa Olimpica, al via il 1° Gran Premio Regionale: tutte le sedi del 12 aprile

Domenica competizioni in tutta Italia per gli specialisti di 1ª, 2ª e 3ª Categoria. In palio punti per il ranking FITAV e l’accesso ai Campionati Italiani.
Primo appuntamento stagionale verso i Campionati Italiani
FITAV organizza per domenica 12 aprile il 1° Gran Premio Regionale di Fossa Olimpica, riservato agli agonisti di 1ª, 2ª e 3ª Categoria.
La competizione rappresenta uno dei primi appuntamenti chiave della stagione primaverile e costituisce una tappa importante del percorso che porterà alle finali dei Campionati Italiani.
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Le sedi Regione per Regione
Gli atleti saranno impegnati su tutto il territorio nazionale nelle seguenti strutture:
- Abruzzo: Tav Acquaviva (TE)
- Basilicata: Tav Pisticci (MT)
- Calabria: Tav Torretta (RC)
- Campania: Tav Zaino (BN)
- Emilia-Romagna: Tav San Marino (RN)
- Friuli Venezia Giulia: Tav Campoformido (UD)
- Lazio: Tav Roma
- Liguria: Tav Genova (Seconda Categoria e Master); ASD Sporting Club Ventimiglia (IM) (Prima e Terza Categoria, Veterani)
- Lombardia: Trap Concaverde (BS) (Prima e Seconda Categoria); Tav OS Academy (Terza Categoria, Veterani, Master)
- Marche: Tav Castelfidardo (AN)
- Molise: Tav Città di Carpinone (IS)
- Piemonte: Tav Racconigi (CN)
- Puglia: Tav Spinella (BR)
- Sardegna: Tav Pabillonis (SU)
- Sicilia: Tav Torretta (CL); Tav Interdonato (ME)
- Toscana: Tav Montecatini – Pieve a Nievole (PT)
- Umbria: Tav Umbriaverde-Todi (PG)
- Valle d’Aosta: Tav Carisio (VC)
- Veneto: Tav G. Rosatti Ponso (PD)
Ranking e qualificazioni in palio
La partecipazione al Gran Premio è gratuita. Oltre alle medaglie FITAV con il nuovo logo federale, saranno assegnati punti validi per il Ranking FITAV 2026 e per la qualificazione ai Campionati Italiani, obiettivo principale della stagione per gli specialisti della disciplina.