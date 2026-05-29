Brixia Next Gen 2026 a Bressanone domenica 31 maggio: la 2ª edizione del meeting internazionale su Atletica Italiana TV

Sedici rappresentative da Italia, Germania, Slovenia e Svizzera si sfidano al campo “G. Draghicchio” in tutte le discipline su pista, in pedana e al cerchio. Diretta streaming dalle ore 9:00 su Atletica Italiana TV. Record da battere in tutte le 36 gare in programma.

Il campo sportivo di Bressanone (BZ) torna al centro dell’atletica leggera giovanile internazionale. Domenica 31 maggio 2026 va in scena la seconda edizione del Brixia Next Gen, meeting internazionale di categoria Allievi organizzato dalla S.G. Eisacktal Raiffeisen in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL Bolzano. L’evento, inserito nel calendario FIDAL e nel Global Calendar, sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 9:00 su Atletica Italiana TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Sedici squadre, quattro nazioni

Il meeting raccoglie sedici rappresentative provenienti da Italia, Germania, Slovenia e Svizzera. Per l’Italia scendono in pista le selezioni di Alto Adige-Südtirol, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino e Veneto. A sfidare gli azzurri ci sono le regioni tedesche di Bayern, Baden-Württemberg e Hessen, la Slovenia e il Ticino svizzero.

Il programma tecnico

Trentasei gare in programma, con il via fissato alle 9:00 dopo la cerimonia d’apertura delle delegazioni alle 10:15. Il meeting copre tutte le discipline olimpiche sia al maschile che al femminile.

Corse maschili: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 110hs, 400hs, 2000 siepi, 5km marcia, 4×100 Corse femminili: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100hs, 400hs, 2000 siepi, 5km marcia, 4×100 Salti M/F: Lungo, Triplo, Alto, Asta Lanci M/F: Martello, Peso, Disco, Giavellotto

La chiusura con le premiazioni finali è prevista per le 15:00.

Il timetable di domenica 31 maggio

Ore 07:45 — Ritrovo delegazioni

Ore 09:00 — Inizio gare (5km marcia, salto con l’asta, martello)

Ore 09:15 — Disco, triplo

Ore 09:30/09:40 — Alto maschile, 110hs

Ore 10:00 — 100hs femminile, peso

Ore 10:50/11:00 — Lungo femminile, martello femminile, 100m

Ore 11:25/11:30 — 1500m M/F

Ore 11:45 — 400m M/F, asta femminile, peso femminile

Ore 12:00 — Lungo maschile, alto femminile, giavellotto maschile

Ore 12:10/12:25 — 2000 siepi M/F

Ore 12:45/12:55 — 200m M/F

Ore 13:15/13:30 — 400hs M/F, triplo femminile, giavellotto femminile

Ore 13:45/13:55 — 800m M/F

Ore 14:10/14:20 — 4×100 M/F

Ore 15:00 — Fine meeting e cerimonia di premiazione

La classifica a squadre e i record da battere

Il sistema di punteggio assegna 16 punti al primo classificato in ciascuna delle 36 gare, a scalare di un punto fino al 16° posto. In caso di parità si ricorre alla tabella FIDAL e alla somma del miglior risultato tecnico femminile e maschile.

Tra i record da abbattere spiccano: nei 100m maschili il 10.47 di Fermin Galvan; nel giavellotto maschile il 70.36 di Di Mugno; nel martello femminile il 63.90 della slovena Lovrec; nel disco maschile il 60.41 di Bartolini. Nei 100hs femminili occhi puntati sul 13.13 di Alessia Succo.

Informazioni pratiche

L’impianto si trova in via del Laghetto 21, Bressanone (BZ). La stazione ferroviaria è a 1 km di distanza. La riunione tecnica si è svolta sabato 30 maggio alle 17:30 presso la sala stampa del campo.