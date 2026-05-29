Campionato Italiano Giovanile di Arrampicata: quasi 200 giovani talenti ad Arco per il tricolore U11, U13 e U15

Dal 29 al 31 maggio il Climbing Stadium di Arco di Trento ospita il Campionato Italiano Giovanile dedicato alle categorie Under 11, Under 13 e Under 15. Tre giorni di gare tra Boulder, Lead e Speed con quasi 200 giovani atleti provenienti da tutta Italia.

Il Centro Tecnico Federale FASI di Arco di Trento si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione giovanile dell’arrampicata sportiva italiana. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio andrà infatti in scena il Campionato Italiano Giovanile U11, U13 e U15, manifestazione che porterà sulle pareti del Climbing Stadium quasi 200 giovani atleti provenienti da ogni parte d’Italia.

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Un evento che rappresenta non solo il principale appuntamento agonistico nazionale dedicato alle categorie più giovani, ma anche un importante momento di incontro e crescita per tecnici, società sportive e famiglie che accompagnano quotidianamente il percorso dei futuri protagonisti dell’arrampicata italiana.

Tre giorni tra Boulder, Lead e Speed

Il programma prevede gare distribuite nelle tre discipline dell’arrampicata sportiva: Boulder, Lead e Speed.

Le competizioni saranno organizzate in modo da consentire ai giovani climber di confrontarsi nei diversi contesti tecnici, mettendo alla prova abilità, preparazione atletica e capacità di adattamento.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tracciatura dei percorsi, progettati per rispettare età, caratteristiche fisiche e livello tecnico dei partecipanti grazie al lavoro dei tracciatori federali coordinati da Daniele Martina per la Lead e da Riccardo Caprasecca per il Boulder.

Il programma del venerdì

La prima giornata sarà dedicata a:

Boulder Under 11

Lead Under 13

Speed Under 15

Alle 9.30 scatterà la gara Boulder a squadre femminile, mentre la competizione Lead maschile e femminile si svolgerà dalle 9.00 alle 17.00.

Le qualifiche Speed inizieranno alle 18.00, con finali previste alle 19.00. Le premiazioni di Lead U13 e Speed U15 sono in programma alle 20.20.

Sabato spazio agli Under 15

Sabato 30 maggio il programma prevede:

Boulder Under 15

Lead Under 11

Speed Under 13

Le qualifiche Boulder prenderanno il via alle 10.30, mentre la gara Lead a squadre si svolgerà dalle 9.00.

Le gare Speed inizieranno alle 16.00, seguite dalle finali alle 19.00 e dalle premiazioni alle 20.30.

Domenica le ultime sfide tricolori

La giornata conclusiva vedrà protagonisti:

Boulder Under 13

Lead Under 15

Speed Under 11

Le qualifiche Lead scatteranno alle 9.00, mentre le gare Speed a squadre si svolgeranno nel pomeriggio.

Le finali Boulder e Lead sono previste in serata, con le premiazioni conclusive alle 20.15 che assegneranno anche i titoli delle classifiche combinate Under 13 e Under 15.