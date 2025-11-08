Sabato 15 novembre al CONI l’evento #iosonofitav, domenica 16 la tradizionale Festa della Famiglia del Tiro a Volo Italiano al Tav Roma. Due giorni di sport, passione e condivisione.

Manca ormai pochissimo al fine settimana più importante del 2025 per la grande famiglia del Tiro a Volo Italiano.

Sabato 15 novembre e domenica 16 novembre, la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) vivrà due giornate simboliche di celebrazione, identità e passione: l’evento #iosonofitav e la Festa della Famiglia del Tiro a Volo Italiano.

Sabato 15 novembre: evento #iosonofitav al Salone d’Onore del CONI

L’appuntamento di sabato si terrà in uno dei luoghi più iconici dello sport nazionale, il Salone d’Onore del CONI di Roma, e rappresenterà una nuova pietra miliare nella storia della Federazione, che si avvicina a festeggiare i 100 anni di vita.

Nel corso dell’evento verrà presentato un nuovo modo di vivere la Federazione e lo sport del tiro a volo, attraverso iniziative, visione e progetti che guardano al futuro ma con radici salde nella tradizione.

Un’occasione per riaffermare l’orgoglio e l’appartenenza a una comunità che, da quasi un secolo, rappresenta l’eccellenza italiana in ambito sportivo internazionale.

Domenica 16 novembre: Festa della Famiglia del Tiro a Volo Italiano

Il giorno seguente, domenica 16, la Famiglia del Tiro a Volo Italiano si riunirà sulle pedane del Tav Roma per la tradizionale Gara della Struttura Federale, un momento di sport e condivisione che coinvolgerà tutti coloro che, durante l’anno, lavorano con dedizione dietro le quinte per far funzionare la complessa macchina federale.

In pedana scenderanno:

Presidenti e Vicepresidenti delle ASD affiliate;

Rappresentanti dell’Organizzazione Territoriale ;

Arbitri e Tecnici del Settore Giovanile ;

I componenti del Consiglio Federale, guidati dal Presidente Luciano Rossi.

Sarà una festa di amicizia, passione e appartenenza, simbolo dell’unità di tutto il movimento FITAV.

Un ricordo speciale

Come da tradizione, il Presidente Rossi e il Consiglio Federale hanno voluto celebrare l’occasione con un oggetto esclusivo, realizzato appositamente per i partecipanti alla gara.

Un ricordo unico, che quest’anno avrà un valore particolare e potrà essere ottenuto solo da chi sarà presente e parteciperà attivamente alla manifestazione.

L’unico modo per averlo è esserci, vivere insieme l’evento e testimoniare con entusiasmo ciò che ci unisce: #iosonofitav.