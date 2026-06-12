FITAV, weekend ricco di appuntamenti: Skeet, Compak Sporting e Fossa Universale protagonisti in tutta Italia

Dal 13 al 14 giugno il calendario federale propone tre importanti eventi dedicati agli specialisti del tiro a volo. In programma il Gran Premio Interregionale di Skeet ISSF, la Club Cup di Compak Sporting e il Gran Premio di Fossa Universale con gare distribuite in numerosi impianti italiani.

Il calendario FITAV entra nel vivo della stagione con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati agli appassionati del tiro a volo. Sabato 13 e domenica 14 giugno saranno infatti tre le manifestazioni nazionali in programma, tra specialità olimpiche e discipline amatoriali, con centinaia di tiratori attesi sulle pedane di tutta Italia.

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Skeet ISSF, domenica il secondo Gran Premio Interregionale

La giornata di domenica 14 giugno sarà caratterizzata dal 2° Gran Premio Interregionale di Skeet Formula ISSF, che si svolgerà in contemporanea negli impianti del Tav Valle Martella di Roma, del Tav Circolo Ilva di Taranto e del Tav Porpetto, in provincia di Udine.

La competizione prevede 75 piattelli di qualificazione e una finale riservata ai migliori sei tiratori di ciascuna classifica. I punteggi della finale, disputata su ulteriori 25 piattelli, verranno sommati a quelli ottenuti nella fase di qualificazione. In caso di parità per l’accesso alla finale si procederà con lo shoot-off.

La partecipazione è aperta a tutte le categorie e qualifiche in possesso di tessera FITAV valida. La gara rappresenta inoltre una tappa importante nel percorso di qualificazione alla Coppa Italia, ottenibile attraverso la partecipazione ad almeno due Gran Premi della stagione.

Compak Sporting, in scena la terza Club Cup 2026

Sempre nel fine settimana andrà in scena il 3° Gran Premio Club Cup 2026 di Compak Sporting, circuito individuale e societario dedicato a una delle discipline amatoriali più praticate.

Le gare si svolgeranno presso il Tiro a Volo Falco di Caserta, il Tav Montecatini di Pistoia e il Tav Fagnano di Varese.

I partecipanti saranno impegnati su 100 piattelli da completare nell’arco di una sola giornata di gara, scegliendo tra i turni previsti sabato o domenica.

Grande attenzione sarà riservata anche alla classifica per società. Ogni club potrà schierare fino a sei squadre, suddivise nelle sezioni A e B, con specifici criteri di composizione legati alle categorie dei tiratori.

La competizione assegnerà punti validi per il Ranking FITAV 2026 e per il barrage Top Ranking, oltre al montepremi federale e alle medaglie riservate ai migliori classificati.

Fossa Universale, quattro sedi per il terzo Gran Premio

A completare il programma del weekend sarà il 3° Gran Premio di Fossa Universale.

Le gare si svolgeranno negli impianti del Tav Racconigi (Cuneo), del Tav Castellano (Macerata), del Tav Nuovo Borgo e del Tav La Tranquilla (Vibo Valentia).

Anche in questo caso il programma prevede una prova su 100 piattelli da disputare in una sola giornata di gara, con partecipazione aperta a tutte le categorie e qualifiche federali.

In caso di parità per le posizioni del podio, il coordinatore potrà disporre una serie di spareggio per determinare la classifica finale.

Un altro fine settimana all’insegna del tiro a volo

Tra Skeet, Compak Sporting e Fossa Universale, il secondo weekend di giugno si preannuncia particolarmente intenso per il movimento FITAV. Numerosi impianti italiani saranno protagonisti di due giornate dedicate all’agonismo e alla passione per il tiro a volo, confermando il grande fermento che accompagna la stagione sportiva 2026.