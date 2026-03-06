Torna il Sei Nazioni 2026: quarta giornata in diretta su Sky e NOW

Guinness Sei Nazioni 2026: sabato 7 marzo Italia-Inghilterra in diretta su Sky Sport Uno e TV8. Il programma completo della quarta giornata.

Il Guinness Sei Nazioni 2026 entra nel vivo con la quarta giornata del torneo, trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il weekend di rugby vedrà impegnata anche l’Italia, attesa allo Stadio Olimpico di Roma per la sfida contro l’Inghilterra guidata dal commissario tecnico Steve Borthwick.

Gli azzurri allenati dal CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo sabato 7 marzo alle 17.40, con diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.

Italia-Inghilterra con studi pre e post partita

La sfida dell’Olimpico sarà accompagnata da un ampio studio di approfondimento con prepartita dalle 17 e postpartita dalle 19.40.

In studio saranno presenti Martin Castrogiovanni, Andrea De Rossi e Diego Dominguez, mentre l’inviato sul campo sarà Moreno Molla.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti.

Le altre partite della quarta giornata

Il programma della quarta giornata del Sei Nazioni si apre venerdì 6 marzo alle 21.10 con Irlanda-Galles, in diretta su Sky Sport Max con telecronaca di Moreno Molla e Andrea De Rossi.

Sabato pomeriggio, prima della partita dell’Italia, sarà la volta di Scozia-Francia, in programma alle 15.10 su Sky Sport Arena, con la telecronaca di Paolo Malpezzi e Pippo Frati.

In campo anche il Sei Nazioni Under 20

Il weekend di rugby su Sky include anche le sfide del Guinness Sei Nazioni Under 20.

Tra gli incontri in programma spicca Italia-Inghilterra, in programma oggi alle 20.15 su Sky Sport Mix con la telecronaca di Paolo Malpezzi e Pippo Frati.

Rugby protagonista su Sky Sport

Oltre al torneo maschile e alla competizione Under 20, su Sky sarà trasmesso anche il Guinness Sei Nazioni Femminile, che prenderà il via l’11 aprile a Parigi con Francia-Italia.

Nel complesso saranno 45 le partite trasmesse nell’arco dei tre mesi tra le tre competizioni.

Risultati, classifiche, notizie e highlights del torneo saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Programmazione quarta giornata Guinness Sei Nazioni su Sky e NOW

Venerdì 6 marzo

Ore 21.10 – Irlanda-Galles

Telecronaca: Moreno Molla e Andrea De Rossi

Diretta su Sky Sport Max

Sabato 7 marzo

Ore 15.10 – Scozia-Francia

Telecronaca: Paolo Malpezzi e Pippo Frati

Diretta su Sky Sport Arena

Ore 17 – Studio prepartita Italia-Inghilterra

Con Andrea De Rossi, Diego Dominguez, Martin Castrogiovanni

Inviato: Moreno Molla

Sky Sport Uno e TV8

Ore 17.40 – Italia-Inghilterra

Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti

Sky Sport Uno e TV8

Ore 19.40 – Studio postpartita

Con Andrea De Rossi, Diego Dominguez, Martin Castrogiovanni

Sky Sport Uno e TV8

Programmazione Guinness Sei Nazioni Under 20 su Sky e NOW

Venerdì 6 marzo

Ore 19.15 – Scozia-Francia

Telecronaca: Matteo Viscardi

Sky Sport 252

Ore 20.15 – Italia-Inghilterra

Telecronaca: Paolo Malpezzi e Pippo Frati

Sky Sport Mix

Venerdì 7 marzo

Ore 20.45 – Irlanda-Galles

Telecronaca: Paolo Malpezzi e Pippo Frati

Sky Sport 253