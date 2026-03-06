Sportface TVLive
Serie A Unipol di basket, la 21ª giornata su Sky: Trento-Sassari e la classica Milano-Cantù

Redazione Basket
-
Basket LBA Serie A1 Acqua S.Bernardo Cantu vs Dolomiti Energia Trentino
Matas Jogela (Trento) during LBA Lega Basket SerieA 2025/26 Regular Season game between Pallacanestro Acqua S. Bernardo Cantu vs Dolomiti Energia Trentino at PalaDesio, Desio, Italy on February 15, 2026 during Acqua S.Bernardo Cantu vs Dolomiti Energia Trentino, Italian Basketball Serie A match in Desio (MB), Italy, February 15 2026

Il campionato italiano di basket torna in diretta su Sky e in streaming su NOW con due sfide della 21ª giornata: sabato 7 marzo Trento-Sassari, lunedì 9 marzo il derby storico Milano-Cantù.

Il campionato Serie A Unipol 2025/2026 di basket torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con la 21ª giornata di regular season, che proporrà due appuntamenti nella Casa dello Sport tra sabato 7 e lunedì 9 marzo.

Le squadre scenderanno in campo in un turno importante per la classifica, tra formazioni impegnate nella corsa ai playoff e altre alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza.

Trento-Sassari apre il weekend di basket

Il primo appuntamento è in programma sabato 7 marzo alle 19.30, quando si affronteranno Trento e Sassari.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Basket con la telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

Milano-Cantù, la grande classica del basket italiano

La seconda sfida della giornata sarà una delle rivalità più longeve del basket nazionale. Milano e Cantù torneranno infatti a sfidarsi per la 174ª volta, in quella che è considerata una vera e propria classica della pallacanestro italiana.

La partita si giocherà lunedì 9 marzo all’Allianz Cloud, con diretta su Sky Sport Basket alle 20 e prepartita dalle 19.30.

La telecronaca sarà affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.

la squadra dei commentatori di Sky Sport Basket. Da sinistra, in alto: Matteo Soragna, Davide Pessina, Andrea Meneghin, Marco Belinelli, Chicca Magni

Programmazione Serie A Unipol su Sky e NOW

Sabato 7 marzo
Ore 19.30 – Trento-Sassari
Telecronaca: Davide Fumagalli e Andrea Meneghin
Diretta su Sky Sport Basket

Lunedì 9 marzo
Ore 20 (prepartita dalle 19.30) – Milano-Cantù
Telecronaca: Geri De Rosa e Chicca Macchi
Diretta su Sky Sport Basket

