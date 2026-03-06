Serie A Unipol di basket, la 21ª giornata su Sky: Trento-Sassari e la classica Milano-Cantù

Il campionato italiano di basket torna in diretta su Sky e in streaming su NOW con due sfide della 21ª giornata: sabato 7 marzo Trento-Sassari, lunedì 9 marzo il derby storico Milano-Cantù.

Il campionato Serie A Unipol 2025/2026 di basket torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con la 21ª giornata di regular season, che proporrà due appuntamenti nella Casa dello Sport tra sabato 7 e lunedì 9 marzo.

Le squadre scenderanno in campo in un turno importante per la classifica, tra formazioni impegnate nella corsa ai playoff e altre alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Trento-Sassari apre il weekend di basket

Il primo appuntamento è in programma sabato 7 marzo alle 19.30, quando si affronteranno Trento e Sassari.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Basket con la telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

Milano-Cantù, la grande classica del basket italiano

La seconda sfida della giornata sarà una delle rivalità più longeve del basket nazionale. Milano e Cantù torneranno infatti a sfidarsi per la 174ª volta, in quella che è considerata una vera e propria classica della pallacanestro italiana.

La partita si giocherà lunedì 9 marzo all’Allianz Cloud, con diretta su Sky Sport Basket alle 20 e prepartita dalle 19.30.

La telecronaca sarà affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.

Tutti gli aggiornamenti su Sky Sport

Risultati, classifiche, notizie e highlights della Serie A Unipol saranno disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, sull’app Sky Sport e sui profili ufficiali social di Sky Sport.

Programmazione Serie A Unipol su Sky e NOW

Sabato 7 marzo

Ore 19.30 – Trento-Sassari

Telecronaca: Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

Diretta su Sky Sport Basket

Lunedì 9 marzo

Ore 20 (prepartita dalle 19.30) – Milano-Cantù

Telecronaca: Geri De Rosa e Chicca Macchi

Diretta su Sky Sport Basket