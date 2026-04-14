Fitav, Sporting: Veniero Spada vince il 3° Gran Premio di Vetralla

Sono stati 263 i tiratori protagonisti del fine settimana al Tav Vetralla per il 3° Gran Premio 100 piattelli della specialità amatoriale: successi anche per Katiuscia Spada tra le Ladies e Jacopo Adamati tra gli Junior.

Fine settimana di gara intenso sulle pedane del Tav Vetralla (VT), dove 263 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati nel 3° Gran Premio 100 piattelli della specialità amatoriale dello Sporting.

Nella Categoria Eccellenza la vittoria è andata a Veniero Spada di Fabro (PG), autore del miglior punteggio assoluto con 95/100. Alle sue spalle Michael Spada di Perugia con 94/100, seguito da Daniele Valeri di Spoleto (PG), anch’egli con 94/100 ma terzo in virtù della regola del campo prescelto.

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Successi nelle categorie Ladies e Junior

Nel comparto Ladies il primo posto è stato conquistato da Katiuscia Spada di Fabro (PG), che ha chiuso la prova con 88/100. Piazza d’onore per Graziella Zambrino di Perugia con 81/100, mentre al terzo posto si è classificata Veronica Bertoli di Gavardo (BS) con 79/100.

Tra gli Junior si è imposto Jacopo Adamati di Rovato (BS) con 85/100, davanti a Simone Bobba di Arce (FR) con 82/100 e Mattia Degli Antoni di Passirano (BS) con 81/100.

I risultati delle altre categorie

Nella Prima Categoria successo per Gabriele Tintisona di Cisterna di Latina (LT) con 91/100. Secondo posto per Mattia Cecchetti di Perugia con 89/100, terzo Daniele Francini di Monte San Savino (AR) con 88/100.

In Seconda Categoria ha primeggiato Pasquale Rea di Volla (NA) con 88/100, precedendo Giovanni Selvaggio di Acerra (NA) e Walter Tenore di Fondi (LT), entrambi con 87/100.

La Terza Categoria ha visto la vittoria di Agostino Di Girolamo di Terracina (LT) con 89/100. Completano il podio Francesco Lombardi di Pistoia con 86/100 e Antonello Sforzi di Agliana (PT) con 85/100.

Le qualifiche: Senior, Veterani e Master

Tra i Senior il migliore è stato Enrico De Tomasi di Villafranca Padovana (PD) con 93/100, davanti a Giacomo Mori di Pomarance (PI) con 92/100 e Alessandro Gaetani di San Miniato (PI) con 91/100.

Nella qualifica Veterani primo posto per Mauro Bosi di Forlì (FC) con 94/100, seguito da Claudio Germano Moretti di Rimini con 87/100 e Carlo Sestini di Empoli (FI) con 85/100.

Tra i Master, infine, successo per Giancarlo Ciofini di Perugia con 77/100, davanti a Salvatore Valentini di Longiano (FC) con 76/100 ed Enrico Pironi di Sezze (LT) con 75/100.

Presente alla manifestazione anche la Consigliera Federale Roberta Pelosi.