Nuoto, Settecolli: Ceccon e Martinenghi vogliono il pass per gli Europei

Per arrivare agli Europei di Parigi si passa attraverso il Trofeo Settecolli: diversi big vogliono strappare il pass per la Capitale francese

Il Foro Italico si prepara a vivere tre giorni di altissima tensione. La 62esima edizione del Trofeo Settecolli non è solo una vetrina di enorme prestigio, ma il trampolino definitivo per assegnare gli ultimi pass azzurri per gli Europei di Parigi.

Dopo gli Assoluti di Riccione, che hanno già regalato la certezza del biglietto a stelle come Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Gregorio Paltrinieri e Sara Curtis, il ct Cesare Butini deve ora completare la rosa.

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I riflettori sono puntati sui grandi assenti o incompiuti di Riccione. Le porte della nazionale restano spalancate per i campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, chiamati a ritrovare la condizione migliore. Attesa anche per Ludovico Viberti, reduce da un infortunio, e per Federico Burdisso, pronto a confermare il tempo limite nei 200 farfalla.

Da Ceccon a Martinenghi: la corsa verso gli Europei di Parigi

Ma il Settecolli è soprattutto un palcoscenico globale. La piscina romana ospiterà un parterre de roi incredibile. Il fenomeno rumeno David Popovici torna sulle corsie dove nel 2022 incantò l’Europa, affiancato dal mostro sacro britannico Adam Peaty, reduce dall’argento olimpico alle spalle proprio di Martinenghi.

Grande spettacolo assicurato nei 100 farfalla con il duello tra lo svizzero Noè Ponti e l’ungherese Kristóf Milák, neo-oro olimpico sulla distanza. Nel settore femminile, gli occhi saranno tutti per l’americana Gretchen Walsh, rivoluzionaria della farfalla e fresca di record mondiali. Roma si conferma, ancora una volta, l’epicentro assoluto del nuoto che conta.