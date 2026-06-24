Mondiali, la Svizzera ha vinto il Gruppo B: il Canada passa comunque come seconda

Alla fine, la Svizzera è passata davanti a tutti: il successo sul Canada le ha assicurato il primo posto nel Gruppo B. Cosa succede alla Bosnia

Il girone non era affatto proibitivo, ma la Svizzera non ha sicuramente deluso le attese. Gli elvetici sono riusciti a battere i padroni di casa del Canada con il risultato di 2-1 e sono passati come primi del gruppo con sette punti.

Succede tutto nel secondo tempo, con un grande Manzambi capace di trascinare la squadra e tutti i suoi compagni. Prima ha firmato l’assist per Vargas al 46esimo minuto, poi ha trovato un gran gol circa dieci minuti dopo.

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È arrivata ben presto la reazione del Canada, che ha accorciato le distanze con una rete di P. David. Nonostante l’assalto finale del paese ospitante, la situazione non cambia: la vittoria pesantissima della Svizzera le permette di chiudere il girone come prima, con il Canada subito alle sue spalle.

La Bosnia ha alte possibilità di qualificarsi tra le migliori terze

Non ha sbagliato neanche la Bosnia. La carnefice dell’Italia ha battuto il Qatar con il risultato di 3-1. Ha aperto le marcature Alajbegovic, che è diventato l’ottavo marcatore più giovane della storia dei Mondiali.

Poco dopo è arrivato il 2-0 grazie all’autogol di Abunada. Il Qatar ha accorciato le distanze sul finire del primo tempo, ma nella ripresa è arrivato il 3-1 che ha blindato il risultato con Mahmic. Con 4 punti, le probabilità per la Bosnia di finire tra le migliori terze sono davvero alte, anche se la strada ai sedicesimi non sarà semplice.