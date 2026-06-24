Formula 1, Ferrari verso il GP d’Austria: Vasseur chiede un weekend lineare

La Scuderia Ferrari HP arriva a Spielberg dopo i segnali positivi delle ultime gare. Nelle FP1 del venerdì spazio anche a Dino Beganovic sulla SF-26 di Charles Leclerc.

Formula 1, Ferrari pronta per il Gran Premio d’Austria

Dopo due settimane dal Gran Premio di Barcelona-Catalunya, vinto da Lewis Hamilton, la Formula 1 torna in pista con una nuova doppietta europea. Il campionato farà tappa prima in Austria e poi in Gran Bretagna.

La Scuderia Ferrari HP arriva sulle montagne della Stiria con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto nelle ultime gare. Il tracciato di Spielberg, breve ma molto selettivo, impone massima precisione: ogni dettaglio può incidere sul risultato del weekend.

Beganovic in pista nelle FP1 con la Ferrari

Per la seconda volta in questa stagione la Ferrari schiererà tre piloti nel corso del weekend.

Dino Beganovic, membro della Ferrari Driver Academy e attualmente impegnato in Formula 2 con il team Dams, salirà sulla SF-26 di Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del venerdì. Lo svedese completerà così uno dei turni riservati ai giovani piloti previsti dal regolamento.

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Spielberg, meteo variabile e pista insidiosa

Il circuito austriaco si trova a oltre 700 metri sul livello del mare ed è circondato dalle montagne. Una caratteristica che rende spesso il meteo un fattore importante, con possibili cambiamenti improvvisi durante le sessioni.

Il weekend seguirà il formato tradizionale. Venerdì sono previste le prime prove libere alle 13.30 e la seconda sessione alle 17. Sabato l’ultima ora di libere inizierà alle 12.30, mentre le qualifiche scatteranno alle 16.

Il Gran Premio d’Austria prenderà il via domenica alle 15. La gara si disputerà sulla distanza di 71 giri, per un totale di 306,452 chilometri.

Vasseur: “Segnali positivi, ma c’è ancora molto lavoro da fare”

Il team principal Frederic Vasseur ha indicato la strada da seguire per il fine settimana austriaco, tra fiducia e realismo.

“Arriviamo in Austria incoraggiati dai segnali positivi mostrati nelle ultime gare, anche se siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi – spiega il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur -. Come abbiamo sempre fatto fin dall’inizio della stagione, approcceremo questo weekend con lo stesso metodo e la stessa mentalità, cercando di mettere insieme un fine settimana lineare sotto ogni aspetto, dall’esecuzione in pista alle scelte strategiche da prendere al muretto. Sappiamo che ogni weekend rappresenta una storia a sé. Per questo continueremo ad affrontare una gara alla volta, con umiltà, con l’obiettivo di ottenere il massimo”.

Il programma del GP d’Austria

Venerdì

Ore 13.30: prove libere 1

Ore 17.00: prove libere 2

Sabato

Ore 12.30: prove libere 3

Ore 16.00: qualifiche

Domenica

Ore 15.00: Gran Premio d’Austria

71 giri, 306,452 chilometri