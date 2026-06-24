Vasseur lancia la Ferrari verso il Mondiale: “Segnali positivi nelle ultime gare”

Frederic Vasseur guarda oltre e pensa già al prossimo weekend di Formula 1: la sensazione è che la Ferrari possa giocarsela con tutti

La Ferrari si presenta al Gran Premio d’Austria con ambizioni di vertice, reduce dal trionfo di Lewis Hamilton a Barcellona. Alla vigilia dell’ottavo appuntamento stagionale, il team principal Frederic Vasseur analizza il momento della Scuderia di Maranello, chiamata a confermare i progressi visti in Spagna e a colmare il gap dalla Mercedes.

“Arriviamo in Austria incoraggiati dai segnali positivi mostrati nelle ultime gare, anche se siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare e che dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi“, sottolinea il francese.

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Il Cavallino introdurrà un primo step evolutivo della power unit grazie all’ADUO, nel tentativo di recuperare preziosi cavalli verso i motoristi di riferimento.

Vasseur lancia la Ferrari per la rimonta su Antonelli

Nonostante l’ottimismo di fondo, Vasseur mantiene i piedi ben piantati a terra, conscio dell’andamento altalenante della stagione. “Come abbiamo sempre fatto fin dall’inizio, approcceremo questo weekend con lo stesso metodo, cercando di mettere insieme un fine settimana lineare sotto ogni aspetto, dall’esecuzione in pista alle scelte strategiche“, spiega il team principal.

“Sappiamo che ogni weekend rappresenta una storia a sé. Per questo continueremo ad affrontare una gara alla volta, con umiltà, con l’obiettivo di ottenere il massimo”.

La classifica è difficile: Antonelli comanda con 41 punti su Hamilton, mentre Leclerc insegue a -81 dopo gli zeri di Monaco e Barcellona. Nella classifica Costruttori, la Rossa insegue la Mercedes.