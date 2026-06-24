Judo, Grand Prix di Qingdao: 20 atleti italiani, c’è anche Basile

L’Italia del judo è pronta a farsi valere anche in Cina: ci saranno 20 atleti italiani e tra questi anche Fabio Basile

L’Italia del judo torna in azione in Cina con una delegazione di venti atleti al Grand Prix di Qingdao 2026, in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno.

L’appuntamento rappresenta l’ottavo evento stagionale dell’IJF World Tour e il secondo torneo del circuito maggiore valido per il ranking di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028, dopo il Grand Slam in Mongolia dello scorso fine settimana.

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Il roster azzurro schiera in campo femminile Anna Iovino e Giulia Ghiglione nei -48 kg, Kenya Perna e Gaia Stella nei -52 kg, Giulia Carnà e Michela Terranova nei -57 kg, Raffaella Lelia Ciano e Thauany David Capanni Dias nei -63 kg, Serena Ondei nei -70 kg, Martina Esposito nei -78 kg ed Erica Simonetti nei +78 kg.

Gli italiani che saranno presenti in Cina: anche De Luca e Basile

Tra gli uomini scenderanno sul tatami Alessio De Luca e Giuseppe De Tullio nei -66 kg, Leonardo Valeriani e Fabio Basile nei -73 kg, Manuel Parlati e Bright Maddaloni Nosa negli -81 kg, Tiziano Falcone nei -90 kg, Lorenzo Agro Sylvain e Francesco Basso nei +100 kg.

Attesa particolare per Fabio Basile, finalista a inizio maggio nel Grand Slam di Astana, che cercherà conferma nella categoria -73 kg. La spedizione italiana affronta il torneo cinese con l’obiettivo di conquistare punti preziosi nella corsa alle Olimpiadi californiane, dimostrando crescita e competitività contro i migliori judoka internazionali. Vedremo se anche stavolta riuscirà a primeggiare e stupire gli appassionati.