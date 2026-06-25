Mondiali, il Brasile batte la Scozia ed è primo: bene anche il Marocco

Non c’è stata storia tra Brasile e Scozia nella terza giornata dei Mondiali: i verdeoro vanno avanti insieme al Marocco

La grinta e la qualità del Brasile sono emersi nella notte italiana, in cui i verdeoro di Carlo Ancelotti hanno affrontato la Scozia. La differenza tecnica tra le due squadre è parsa evidente fin dai primi minuti, in cui una delle favorite per la vittoria finale è scesa in campo con l’intenzione di strappare la qualificazione come prima.

Il gol non è tardato ad arrivare. Vinicius ha sfruttato un grave errore in impostazione della difesa avversaria e ha segnato la rete del vantaggio. L’esterno del Real Madrid ha poi raddoppiato il conto, aumentando il suo bottino personale anche nell’ottica della classifica marcatori.

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A chiudere la partita è stato Cunha per un 3-0 che ha permesso al Brasile di qualificarsi come prima del suo gruppo. Si è visto anche il ritorno in campo di Neymar dopo l’infortunio.

Il Marocco non sbaglia e passa con il secondo posto

Ai sedicesimi ci sarà anche il Marocco. Hakimi e compagni hanno battuto Haiti con il risultato di 4-2, ma non tutto è andato secondo i piani. Il primo tempo, infatti, è stato parecchio complicato con Haiti per ben due volte in vantaggio.

Nel secondo tempo, è arrivata la reazione definitiva del Marocco, che ha superato le difficoltà e blindato il punteggio con un poker di gol. La Scozia ha chiuso il girone a 3 punti e bisognerà capire se riuscirà, quindi, a passare tra le migliori terze.