Fitav, raduno tecnico a Conselice per le Squadre di Interesse Federale di Fossa Olimpica

Diciassette specialisti impegnati nello stage guidato dal CT Rodolfo Viganò al Tav Conselice fino al 10 aprile, in preparazione agli appuntamenti nazionali e internazionali.

Prosegue il lavoro di preparazione tecnica per il tiro a volo italiano. Diciassette specialisti di Fossa Olimpica appartenenti alle Squadre di Interesse Federale sono impegnati in un raduno tecnico al Tav Conselice (Ravenna), in programma da martedì 7 a venerdì 10 aprile.

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Lo stage rappresenta un’importante occasione di crescita per atleti che, pur non facendo parte delle principali Squadre Nazionali, restano nel giro federale e costituiscono un patrimonio tecnico significativo per il movimento azzurro. L’obiettivo è dare continuità al lavoro svolto negli ultimi mesi e monitorare da vicino il livello di preparazione in vista dei principali appuntamenti della stagione.

Il lavoro sotto la guida del CT Viganò

A coordinare le attività sulle pedane del Tav Conselice è il Commissario Tecnico Rodolfo Viganò, impegnato nella supervisione del programma di allenamento intensivo insieme ai tiratori convocati.

Nel comparto femminile partecipano Valentina Dolci (Martinengo), Sofia Gori (Marina Militare), Giorgia Lenticchia (Terni), Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri), Elena Navelli (Fiamme Oro), Marika Patera (Marina Militare) e Fiammetta Rossi (Fiamme Oro).

Per il settore maschile sono presenti Valentino Curti (Marina Militare), Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre), Alessandro Esposito (Fiamme Azzurre), Riccardo Faccani (Fiamme Azzurre), Samuele Faustinelli (Fiamme Oro), Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), Fabrizio Fisichella (Fiamme Oro), Diego Martelli (Fiamme Oro), Alessio Sforzi e Giacomo Tarchini.

Un passaggio chiave verso la stagione internazionale

Il raduno di Conselice rappresenta un momento di confronto tecnico e di verifica dello stato di forma degli atleti, chiamati a consolidare rendimento, condizione e consapevolezza in un contesto di lavoro intensivo.

L’attività federale prosegue dunque con un percorso di osservazione mirato, fondamentale per ampliare il bacino di talenti a disposizione del comparto azzurro in vista degli impegni nazionali e internazionali della stagione primaverile ed estiva.