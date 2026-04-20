FITAV, oltre 200 giovani in gara nel Primo Gran Premio 2026 tra Trap e Skeet

Grande partecipazione in Puglia per la prima prova del circuito giovanile di tiro a volo.

Oltre 200 giovani tiratori si sono sfidati nel 1° Gran Premio del Settore Giovanile FITAV 2026, appuntamento che ha riportato in Puglia il meglio del movimento Under 21 della Fossa Olimpica (Trap) e dello Skeet.

Le pedane del Tav Gioiese di Gioia del Colle hanno ospitato la Fossa Olimpica, mentre gli specialisti dello Skeet sono scesi in gara al Circolo Ilva di Taranto.

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Trap: Fiume e Gibbecucci sul gradino più alto

Nella categoria Juniores maschile di Trap il successo è andato a Giuseppe Fiume, primo dopo una finale decisa allo shoot-off contro Alfredo Caloro. Terzo posto per Simone Roncen.

Tra le Juniores femminili oro per Ambra Gibbecucci, davanti a Sofia Chiampesan e Alice Garoppo.

Nella categoria Allievi successo per Remo Bizzoni, mentre tra le Allieve si è imposta Giovanna Bressan. Tra le Giovani Speranze vittorie per Giacomo Emili e Lara Bardugoni.

Skeet: La Volpe e Fochesato protagonisti

Sulle pedane dello Skeet, vittoria tra gli Juniores maschili per Antonio La Volpe, davanti a Patrizio Tuzi e Antonio Marasco.

Nel comparto femminile oro per Ada Fochesato, con Giulia Castrichini argento e Dalia Buselli bronzo.

Tra gli Allievi maschili primo posto per Filippo Benci, mentre nella categoria Esordienti vittorie per Edoardo Marchetti al maschile ed Erika Cangiano al femminile.

La manifestazione ha confermato l’ottimo stato di salute del settore giovanile del tiro a volo italiano, con un’ampia partecipazione e risultati di alto livello tecnico.