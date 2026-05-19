Fitav, Michael Spada domina il 4° Gran Premio Sporting a Laterina

Nel weekend del 16 e 17 maggio il Tav Laterina ha ospitato il quarto Gran Premio della stagione 2026 dello Sporting. Successo assoluto ed Eccellenza per Michael Spada, vittorie anche per Alessia Panizza tra le Ladies e Samuel Ligi tra gli Junior.

Il Tav Laterina di Arezzo ha ospitato nel fine settimana del 16 e 17 maggio il quarto Gran Premio Sporting della stagione agonistica Fitav 2026. L’impianto toscano ha accolto 219 specialisti provenienti da tutta Italia, protagonisti di una due giorni di gare ad alto livello tecnico.

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Michael Spada primo in Eccellenza e Assoluta

A conquistare il successo nella classifica generale e nella Categoria Eccellenza è stato Michael Spada di Fabro, in provincia di Terni, autore di un ottimo 95 su 100.

Secondo posto per Davide Gasparini di Gabicce Mare con 94/100, mentre il bronzo è andato a Cristian Camporese di Padova con 93/100.

Ladies e Junior: vincono Panizza e Ligi

Nella Qualifica Ladies la vittoria è stata conquistata da Alessia Panizza di Lierna, in provincia di Lecco, con 91/100.

Alle sue spalle Graziella Zambrino di Perugia, seconda con 79/100, e Veronica Bertoli di Gavardo, nel Bresciano, terza con 70/100.

Tra gli Junior il miglior punteggio è stato quello di Samuel Ligi di Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, vincitore con 91/100.

Seconda posizione per Mattia Degli Antoni di Passirano con 89/100, mentre Jacopo Adamati di Rovato ha chiuso al terzo posto con 78/100.

I vincitori delle categorie

In Prima Categoria successo per Stefano Piccaro di Cisterna di Latina con 90/100. Alle sue spalle Fabrizio Puliti di Perugia e Roberto Risi di Serravalle Pistoiese, entrambi con 85/100, classificati in base alla regola del campo prescelto.

In Seconda Categoria vittoria per Daniele Claudio Colombari di Lavagno, Verona, con 89/100, davanti a Riccardo Monesi di Narni con 88/100 e Luca Calò di Santa Maria a Monte con 86/100.

In Terza Categoria si è imposto Francesco Del Monte di Ameglia con 86/100, seguito da Raffaele Desideri di Prato con 85/100 ed Edoardo Brunelli di Cetona con 81/100.

Le classifiche Senior, Veterani e Master

Tra i Senior primo posto per Francesco Bordoni di Terni con 91/100, davanti ad Alessandro Gaetani di San Miniato con 89/100 e Giacomo Mori di Pomarance con 88/100.

Nella categoria Veterani vittoria per Mauro Bosi di Forlì con 90/100. Secondo Pier Luigi Fantozzi di Campiglia Marittima con 85/100, stesso punteggio di Giovanni Provenzale di Rimini, terzo classificato.

Tra i Master il migliore è stato Fabio Daveri di Arezzo con 79/100, seguito da Giancarlo Ciofini di Perugia con 76/100 e Salvatore Valentini di Longiano con 73/100.