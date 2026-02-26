Sciabola azzurra verso il Trofeo Luxardo 2026: rifinitura a Parigi per la sfida di Padova

La Nazionale italiana di sciabola maschile entra nella fase decisiva della preparazione in vista del grande appuntamento di casa, la 67esima edizione del Trofeo Luxardo, storica tappa di Coppa del mondo in programma dal 6 all’8 marzo a Padova.

Un evento simbolico per la specialità, il più antico del circuito, che quest’anno assume un valore più speciale per gli azzurri, pronti a gareggiare davanti al pubblico italiano con lo status di campioni del mondo a squadre in carica.

Stage internazionale all’INSEP per arrivare pronti a Padova

In vista dell’appuntamento venero, il CT Andrea Terenzio ha scelto di portare il gruppo a Parigi per un collegiale di alto livello presso l’INSEP, centro d’eccellenza dello sport francese. Un’occasione preziosa per confrontarsi con atleti transalpini e con rappresentanti di altre nazioni, in un contesto tecnico estremamente competitivo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A lavorare sulle pedane parigine sono Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere. Il gruppo è seguito, oltre che dal CT Terenzio, anche dal maestro Leonardo Caserta e dal fisioterapista Ferdinando Margutti. Sedute intense, assalti di qualità e cura dei dettagli atleti e tattici che rappresentano il cuore di questa rifinitura, pensata per arrivare al massimo della condizione all’appuntamento di Coppa del mondo più atteso della stagione.

Il programma di Luxardo e il ritorno da campioni del mondo

Il Luxardo 2026 sarà presentato ufficialmente lunedì 2 marzo alla Kioene Arena, sede di gara. Il calendario prevede venerdì 6 marzo le qualificazioni, sabato 7 la prova individuale e domenica 8 il Team Event.

Per la sciabola azzurra si tratta di un ritorno speciale: per la prima volta dopo dieci anni, l’Italia gareggerà sulle pedane di casa con il titolo mondiale a squadre cucito sul petto. Un motivo in più per puntare in alto davanti al pubblico italiano, che potrà seguire l’evento in diretta (ed esclusiva) su Sky Sport.