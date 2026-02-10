INSIDE. Intervista al Presidente FITAV Luciano Rossi

Luciano Rossi, presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo, racconta in esclusiva a SportFace lo stato di salute della disciplina e della Federazione.

L’ex campione di tiro a volo, oggi alla guida sia della Federazione Internazionale sia di quella Nazionale, si racconta ai nostri microfoni tra bilanci, successi e prospettive future.

Vittorie e obiettivi si intrecciano nell’anno del centenario dalla fondazione della Federazione Italiana Tiro a Volo. Dalle medaglie conquistate a Parigi 2024 al prossimo traguardo di Los Angeles 2028, dove Rossi assicura: «Saremo senza dubbio protagonisti».

Senza dimenticare i numerosi appuntamenti del 2026, a partire dai Campionati del Mondo in Qatar, fondamentali per l’assegnazione delle prime carte olimpiche, fino alle finali mondiali in programma in Italia a Roma: «È la prima volta che l’Italia ospita le finali mondiali di tiro a volo. Non c’è modo migliore per festeggiare i 100 anni della Federazione».

Ampio spazio anche alle novità: dal percorso di rinnovamento che ha portato al cambio di marchio, avvenuto sul finire del 2025, alla nascita del nuovo canale FITAV TIRO A VOLO TV sulla piattaforma SPORTFACE, fino al prossimo sbarco del canale SportFace su Amazon Prime.

«Avremo ancora più visibilità – spiega Rossi – sono orgoglioso della fiducia reciproca e ringrazio SportFace. Con Tiro a Volo TV vogliamo raccontare chi siamo, cosa facciamo e i valori che ci contraddistinguono. Insieme si ottengono i migliori risultati».

Intervista di Gabriele Lussu

