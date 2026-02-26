Furlani salta gli Assoluti Indoor: influenza e incertezza anche per altri big azzurri

Mentre si avvicinano i Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 di atletica, in programma al PalaCasali di Ancona da venerdì 27 febbraio a domenica primo marzo, arriva una brutta notizia per il pubblico italiano. Il campione mondiale in carica nel salto in lungo nonché uno dei protagonisti più attesi della rassegna tricolore, Mattia Furlani, ha ufficialmente rinunciato alla partecipazione a causa di un forte stato influenzale.

Questa assenza rappresenta un colpo per l’evento, visto che Furlani era tra i favoriti dopo la brillante prestazione di Metz dove ha raggiunti 8,39 metri.

Le ragioni del forfait e la situazione delle stelle in forse

Il 21enne laziale, iscritto inizialmente alla rassegna indoor, ha dovuto dare forfait quasi tre settimane dopo l’eccellente salto di 8,39m realizzato a Metz, risultato che lo pone ai vertici mondiali della stagione. A tradire Furlani è stata un’influenza che ne ha compromesso la preparazione lo stato di forma, rendendo impraticabile la gara di Ancona.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La notizia della sua assenza arriva in un momento in cui l’evento tricolore si preannuncia spettacolare grazie alla partecipazione di molti altri big azzurri. Tuttavia, oltre a Furlani, anche altri atleti di livello sono ancora in dubbio: Andy Diaz, bronzo olimpico e campione iridato indoor nel triplo salto, è uno di questo, così come Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 ostacoli a Roma 2024. Entrambi figurano nelle liste d’iscrizione ma non hanno ancora sciolto la riserva sulla loro partecipazione.

Conferme e protagonisti attesi ad Ancona

Nonostante l’assenza del campione del mondo del lungo, la rassegna di Ancona potrà comunque contare su numerosi atleti di alto profilo. Confermata la presenza di medagliati mondiali come Leonardo Fabbri (getto del peso), Andrea Dallavalle (triplo) e Antonello Palmisano (3000 metri di marcia), che rappresentano alcune delle punte più solide dell’atletica italiana.

Tra gli altri nomi di spicco presenti ci sono anche Zaynab Dosso, Larissa Iapichino, Kely Doualla, Ayomide Folorunso, Federico Riva e Pietro Arese, oltre ai protagonisti delle prove multiple Dario Dester e Sveva Gerevini. Atelti come Eloise Coiro e Giada Carmassi nei 60hs o Elisa Molinarolo nell’asta, post, renderanno ancora più interessante il programma tecnico della manifestazione.