Klaebo, dallo sci di fondo al ciclismo?

Klaebo, dal fondo alla bici? Hushovd prova a convincere il campione: “Talento naturale”

Dopo aver scritto un’altra pagina di storia ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, dominando lo sci di fondo con sei medaglie d’oro in sei gare, il fenomeno norvegese Johannes Høsflot Klæbo potrebbe sorprendere ancora una volta il mondo dello sport.

Il 29enne, già atleta più vincente nella storia dei Giochi invernali con 11 ori complessivi, è finito nel mirino del ciclismo professionistico

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

A lanciare l’idea è stato Thor Hushovd, general manager della squadra WorldTour Uno-X Mobility e figura di spicco nel ciclismo norvegese. Intervistato da Velo, l’ex sprinter ha confermato di aver suggerito a Klæbo di provare alcune sessioni di allenamento con il team dopo la conclusione delle Olimpiadi. Secondo Hushovd, il fondista ha qualità straordinarie anche su due ruote: “Ha una posizione perfetta in sella, ottimo controllo e si adatta velocemente. Con il motore che possiede, potrebbe avere successo in quasi ogni sport di resistenza”.

Klæbo e la Uno-X non sono estranei l’uno all’altra: il campione norvegese si allena già in bici durante l’estate e ha partecipato ad alcune uscite con i componenti della squadra, incluso il riconoscimento di percorsi classici come il Tour delle Fiandre.

Se da un lato Hushovd non ha nascosto il proprio entusiasmo per il potenziale crossover, dall’altro ha ammesso che non è ancora certo che Klæbo voglia davvero abbandonare lo sci di fondo per dedicarsi a tempo pieno al ciclismo. “Non so se vorrà appendere gli sci al chiodo”, ha detto il manager, lasciando aperta ogni possibilità.

Il diretto interessato non ha chiuso la porta a questa ipotesi. Prima della rassegna olimpica italiana aveva dichiarato che — conclusi i Giochi — avrebbe iniziato a riflettere sul proprio futuro, suggerendo che un’esperienza in bici con la Uno-X potrebbe essere un obiettivo da prendere in considerazione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una transizione di questo tipo non sarebbe senza precedenti. Il ciclismo ha visto casi di atleti passati da altre discipline d’élite con successo, come Primož Roglič, ex saltatore con gli sci diventato una delle stelle del WorldTour.

Tuttavia, il salto da sport invernali a strada resta sempre un’incognita, e quello di Klæbo potrebbe essere uno dei capitoli più affascinanti degli ultimi anni nel mondo delle due ruote.