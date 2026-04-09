Fitav, al via il Primo Gran Premio 2026 di Fossa Olimpica e Skeet

Sabato 11 e domenica 12 aprile primo appuntamento stagionale verso i Campionati Italiani. Trap protagonista a Conselice, Skeet in gara a Laterina.

Con l’arrivo di aprile prende ufficialmente il via la stagione 2026 dei Gran Premi FITAV di Fossa Olimpica e Skeet, appuntamenti fondamentali per gli specialisti delle due discipline olimpiche impegnati nella corsa alla qualificazione ai Campionati Italiani.

Sabato 11 e domenica 12 aprile si disputerà il primo Gran Premio stagionale: per la Fossa Olimpica gli atleti delle categorie Eccellenza, Ladies e Settore Giovanile gareggeranno sulle pedane del Tav Conselice (Ravenna), mentre i tiratori di 1ª, 2ª e 3ª Categoria, insieme a Veterani e Master, saranno impegnati nei Gran Premi Regionali distribuiti in 22 sedi su tutto il territorio nazionale. Lo Skeet, invece, avrà come palcoscenico il Tav Laterina (Arezzo), dove scenderanno in gara tutte le categorie e qualifiche.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Trap, in palio punti Ranking FITAV

Per la Fossa Olimpica il 1° Gran Premio di Eccellenza, Ladies e Settore Giovanile si svolgerà sulla distanza di 125 piattelli più le serie di finale. Gli schemi di lancio stabiliti dal Direttore Tecnico Marco Conti saranno 1-2-3-4-10.

La competizione rappresenta una tappa fondamentale per accumulare punti validi per il Ranking FITAV 2026 e ottenere la qualificazione alla Finale del Campionato Italiano. Oltre al montepremi federale, per i primi tre classificati di ogni categoria sono previste le medaglie FITAV con il nuovo logo.

Parallelamente, i Gran Premi Regionali riservati alle categorie 1ª, 2ª e 3ª e alle qualifiche Veterani e Master si disputeranno sulla distanza di 100 piattelli, con finale da 25 piattelli per i migliori sei classificati. Lo schema previsto per questa competizione è l’8.

Skeet protagonista a Laterina

Gli specialisti dello Skeet formula ISSF saranno impegnati al Tav Laterina, dove la gara prevede 125 piattelli di qualificazione con finale internazionale per le categorie Eccellenza, 1ª, 2ª e 3ª e per le qualifiche Ladies e Settore Giovanile.

Per Veterani e Master la competizione si disputerà invece sui soli piattelli di qualificazione, senza finale. Anche per lo Skeet sono previsti montepremi federali e medaglie FITAV per i primi tre classificati di ogni categoria.

Sulle pedane è attesa la presenza del Direttore Tecnico Nazionale Luigi Agostino Lodde e dei principali protagonisti della disciplina, pronti ad avviare ufficialmente il percorso stagionale verso le finali tricolori.