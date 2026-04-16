Fitav, a Tavullia il 2° Gran Premio Golden di Compak Sporting

Nel weekend del 18 e 19 aprile gli specialisti del Percorso Caccia in gara al Tav San Martino di Rio Salso. In programma anche i Campionati Regionali Estivi in nove regioni italiane.

Nuovo appuntamento con il calendario federale Fitav per gli appassionati del Compak Sporting. Sabato 18 e domenica 19 aprile si disputa il 2° Gran Premio Golden della stagione sulle pedane del Tav San Martino di Rio Salso, a Tavullia (Pesaro Urbino), evento che richiama numerosi specialisti del Percorso Caccia impegnati nella conquista di punti utili per il Ranking 2026 e per la qualificazione al barrage Top Ranking.

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La competizione si svolgerà sulla distanza complessiva di 200 piattelli, suddivisi in due giornate di gara: 100 lanci sono previsti sabato e altri 100 domenica. In caso di parità per le prime tre posizioni delle classifiche individuali, è previsto un mini-barrage di cinque piattelli consecutivi a un colpo per determinare il podio finale.

La partecipazione è aperta ai tesserati Fitav appartenenti a tutte le categorie e qualifiche. In palio, oltre al montepremi previsto dalla Federazione, anche le medaglie Fitav per i migliori classificati.

Campionati Regionali Estivi in nove regioni

Parallelamente al Gran Premio Golden e al primo Gran Premio del Settore Giovanile, nello stesso fine settimana proseguiranno anche i Campionati Regionali Estivi, in programma su dieci impianti distribuiti in nove regioni italiane.

Le gare coinvolgeranno diverse specialità del tiro a volo, tra cui Skeet, Fossa Universale, Elica e Tiro Combinato, offrendo un ampio panorama competitivo per atleti e appassionati.

Il weekend si presenta quindi particolarmente intenso per il movimento del tiro a volo nazionale, con numerosi eventi che contribuiranno alla definizione delle classifiche stagionali e alla crescita del livello tecnico degli atleti.