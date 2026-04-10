FITAV, weekend di gare: 3° Gran Premio Sporting 100 piattelli e Campionati Regionali

Secondo fine settimana di aprile ricco di appuntamenti per il tiro a volo: in programma il 3° Gran Premio stagionale di Sporting e le prove regionali di Compak Sporting ed Elica.

Sporting protagonista nel fine settimana

Il calendario federale FITAV propone un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati della specialità non olimpica dello Sporting. Nel fine settimana del secondo weekend di aprile, sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, le pedane del Tav Vetralla (VT) ospiteranno il 3° Gran Premio stagionale sui 100 piattelli.

La competizione permetterà a ciascun tiratore di scegliere tra turno mattutino o pomeridiano. In caso di parità, la classifica sarà determinata dalla serie realizzata sul campo prescelto, indicato al Coordinatore prima dell’inizio della gara.

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Partecipazione aperta a tutte le categorie FITAV

La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FITAV, indipendentemente da categoria e qualifica. Ai primi tre classificati di ogni categoria saranno assegnate le medaglie federali, oltre al montepremi previsto.

L’appuntamento rappresenta il terzo Gran Premio stagionale della specialità amatoriale dello Sporting, disciplina sempre più apprezzata nel panorama del tiro a volo.

Campionati Regionali di Compak Sporting ed Elica

Parallelamente proseguono i Campionati Regionali Estivi, con prove dedicate al Compak Sporting e all’Elica in programma tra venerdì 10 e domenica 12 aprile in cinque diverse sedi italiane.

Le società coinvolte saranno:

Elica : Tav Ghedi (BS)

: Tav Ghedi (BS) Compak Sporting: Tav Carpignano Sesia (NO), Tav Settimo San Pietro (CA), Tav Olimpico Foligno (PG) e Tav Nuovo Borgo (VI)

Un weekend ricco di appuntamenti per il comparto amatoriale

Il secondo fine settimana di aprile si preannuncia particolarmente intenso per il movimento tiravolistico, con numerose gare distribuite sul territorio nazionale e dedicate agli specialisti delle discipline non olimpiche.

Il riepilogo completo delle competizioni è disponibile nel documento ufficiale FITAV dedicato alle gare regionali amatoriali del 10-12 aprile.