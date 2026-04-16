Fitav, 1° Gran Premio Giovanile: in Puglia 226 Under 21 tra Trap e Skeet

Sabato 18 e domenica 19 aprile il primo appuntamento stagionale del Settore Giovanile: gare al Tav Gioiese per la Fossa Olimpica e al Circolo Ilva per lo Skeet.

Il calendario FITAV del Settore Giovanile entra nel vivo con il 1° Gran Premio 2026, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. Il fine settimana vedrà protagonisti 226 giovani atleti Under 21 provenienti da 18 regioni italiane, pronti a sfidarsi nelle discipline della Fossa Olimpica e dello Skeet.

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Le competizioni si svolgeranno in Puglia, con il Tav Gioiese di Gioia del Colle (Bari) designato per la gara di Trap e il Circolo Ilva di Taranto sede della prova di Skeet. L’evento rappresenta uno dei primi importanti momenti della stagione per il comparto giovanile del tiro a volo, occasione utile per misurarsi con il livello nazionale e accumulare punti preziosi in vista degli appuntamenti successivi.

Giovani talenti in pedana

Nel dettaglio, saranno 184 gli atleti impegnati nella Fossa Olimpica e 42 quelli che gareggeranno nello Skeet. Oltre alla competizione sportiva, la manifestazione rappresenta anche un momento di confronto e crescita per i giovani tiratori, accompagnati da tecnici federali, delegati regionali e famiglie.

A seguire da vicino lo svolgimento delle gare saranno il Vice Presidente FITAV Paolo Fiori e i Consiglieri Federali Christine Maria Brescacin e Fiorenzo De Rosa, insieme alla dipendente federale Margherita Fiori.

Programma di gara

Le prove si disputeranno sulla distanza complessiva di 125 piattelli: 75 nella giornata di sabato e 50 domenica, a cui si aggiungeranno le finali riservate ai migliori classificati di ciascuna qualifica.

Oltre ai premi d’onore, saranno assegnati anche punti bonus validi per la qualificazione alla Finale del Campionato Italiano del Settore Giovanile.

Il primo Gran Premio stagionale rappresenta quindi un appuntamento significativo per il futuro del tiro a volo italiano, offrendo ai giovani atleti un’importante occasione di crescita sportiva e confronto competitivo.