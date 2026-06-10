Filippo Simoni campione italiano di Tiro Combinato 2026: assegnati a Vetralla gli scudetti tricolori

Fine settimana dedicato al Tiro Combinato al Tav Vetralla tra Gran Premio Sperimentale Country Rifle e Campionato Italiano 2026. Simoni conquista il titolo assoluto, mentre tra le squadre trionfa l’Emilia-Romagna.

Il Tav Vetralla è stato teatro di un intenso weekend dedicato al Tiro Combinato, con il Gran Premio Sperimentale Country Rifle e il Campionato Italiano 2026 che hanno assegnato i titoli nazionali della specialità.

Country Rifle, Castellano domina tra gli uomini

Nel Gran Premio Sperimentale Country Rifle il miglior risultato nella qualifica Men è stato firmato da Luigi Castellano di Candela, autore di 363 punti su 450. Decisive le prove sulle sagome del Capriolo e della Volpe, concluse entrambe con il punteggio pieno di 50 su 50.

Alle sue spalle si è classificato Marco Romano di Varano de’ Melegari con 353 punti, mentre Filippo Simoni di Imola ha completato il podio con 341 punti.

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Nel settore femminile unica partecipante Sara Birelli, che ha concluso con 307 punti. Tra gli Junior successo per Cristian Piccolo con 285 punti.

Tra i Senior ha prevalso Giambattista Sabia con 361 punti davanti a Flavio Formis e Mario Telesca. Nella categoria Veterani primo posto per Raimondo Perrina, mentre tra i Master si è imposto il commissario tecnico Alfonso D’Amato.

Simoni conquista il titolo italiano assoluto

La giornata successiva ha assegnato gli scudetti del Campionato Italiano 2026.

Nella categoria Eccellenza il nuovo Campione Italiano è Filippo Simoni, capace di totalizzare 673 punti su 750 e conquistare così il titolo tricolore assoluto.

Tra le Ladies il successo è andato a Sara Birelli con 611 punti, mentre nella categoria Junior il titolo è stato conquistato da Cristian Piccolo con 513 punti.

Romano e Castellano protagonisti nelle categorie

In Seconda Categoria il titolo è andato a Marco Romano grazie a 685 punti su 750.

In Terza Categoria si è imposto Luigi Castellano con 659 punti, precedendo Damiano Zarù e Marco Arcangeli.

Tra i Senior il miglior risultato assoluto è stato quello di Flavio Formis, che con 704 punti ha conquistato il titolo italiano davanti a Giambattista Sabia e Mario Telesca.

Nella categoria Veterani si è confermato campione italiano Alfonso D’Amato con 533 punti, seguito da Raimondo Perrina e Mauro Sanetti.

Emilia-Romagna sul tetto d’Italia tra le squadre

Nella competizione a squadre il titolo tricolore è stato conquistato dall’Emilia-Romagna con 2.062 punti su 2.250 grazie ai risultati di Flavio Formis, Marco Romano e Filippo Simoni.

Seconda posizione per la Basilicata con 1.905 punti, mentre il Lazio ha completato il podio con 1.708 punti. Quarta classificata la rappresentativa della Puglia.

Il weekend di Vetralla ha così confermato la crescita del Tiro Combinato italiano, premiando alcuni dei protagonisti più attesi della specialità e offrendo un importante banco di prova in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.