Europeo di Elica 2026, azzurri protagonisti dopo la prima giornata: oggi l’assegnazione dei titoli continentali

Si entra nel vivo del 58° Campionato Europeo di Elica in corso al Tav Bologna di Casalecchio di Reno. Dopo le prime 20 eliche disputate ieri, gli atleti italiani occupano posizioni di vertice in diverse classifiche e oggi si giocano le medaglie continentali nelle ultime serie decisive.

Italia in evidenza dopo la prima giornata di gara

Il 58° Campionato Europeo di Elica, ospitato dal Tav Bologna di Casalecchio di Reno, è entrato nella sua fase decisiva. La giornata di ieri ha visto gli azzurri del “bersaglio bianco arancio” mettersi in mostra in tutte le categorie, conquistando piazzamenti di rilievo nelle classifiche provvisorie al termine delle prime 20 eliche.

Nella graduatoria assoluta il migliore tra gli italiani è stato Carmelo Passalacqua di Messina, secondo con 18/20 insieme ad altri cinque concorrenti, tra cui Antonio Passalacqua e gli statunitensi Blake Bragg e William Chisum. Al comando si è portato l’americano Bradley Knapp, unico a chiudere la giornata con 19/20.

Ancora pienamente in corsa anche Andrea Citracca di Fiumicino, undicesimo con 16/20, mentre Marco Rodenghi ha concluso la prima giornata al quarantacinquesimo posto con 13/20.

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Ladies, Junior e Senior: gli azzurri restano in corsa per il podio

Tra le Ladies, Paola Tattini ha chiuso la giornata in vetta a pari merito con le britanniche Dionne Rogers e Jessica Swift grazie al punteggio di 15/20. Quinta posizione per Emanuela Barillà con 13/20, mentre Silvia Camiciola è decima con 8/20.

Indicazioni incoraggianti anche dal settore Junior, dove Alessio Monaco condivide la leadership con il portoghese Rodrigo Barbosa a quota 16/20. Alle loro spalle Federico Salpietro occupa la terza posizione provvisoria con 15/20.

Nella categoria Senior, Sebastiano Molinari e Gianluigi Turchi hanno terminato la prima giornata al terzo posto con 16/20. Roberto Proietti è quinto con 15/20, mentre Mauro Biondi occupa l’undicesima posizione con 13/20.

Veterani e Master, Italia nelle posizioni di vertice

Tra i Veterani, Claudio Torbani ha chiuso terzo con 15/20, a una sola elica dalla coppia di testa formata dal britannico Steve Cole e dallo statunitense David Blanc. Franco Tassinari è sesto con 14/20 e Andrea Martignoni nono con 12/20.

Buona anche la situazione nella categoria Master. Giancarlo Serra è secondo con 15/20 insieme al britannico Christopher Potter. Davanti a tutti c’è Luigi Di Maio, in gara a titolo individuale, con 17/20. Completano il quadro azzurro Dario Silvia, quarto con 14/20, e Franco Negrini, quinto con 13/20.

Oggi la giornata decisiva per l’assegnazione dei titoli europei

La manifestazione si conclude oggi con le ultime 10 eliche che assegneranno i titoli continentali del 2026. Gli azzurri si presentano all’ultimo giorno di gara con concrete possibilità di conquistare piazzamenti importanti e salire sul podio in diverse categorie.

La squadra azzurra impegnata agli Europei

Men: Andrea Citracca (Fiumicino), Antonio Passalacqua (Messina), Carmelo Passalacqua (Messina), Marco Rodenghi (Roncadelle).

Ladies: Emanuela Barillà (Rodì Milici), Silvia Camiciola (Narni), Paola Tattini (Valsamoggia).

Junior: Alessio Monaco (Pozzuoli), Federico Salpietro (Ucria).

Senior: Mauro Biondi (Faenza), Sebastiano Molinari (San Severino Marche), Roberto Proietti (Terni), Gianluigi Turchi (Livorno).

Veterani: Andrea Martignoni (Livorno), Franco Tassinari (Faenza), Claudio Torbani (Imola).

Master: Franco Negrini (Quistello), Giancarlo Serra (Castelfranco Emilia), Dario Silvia (Firenze).