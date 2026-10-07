Europei Trap 2026, oggi il via alle gare in Grecia: gli azzurri in pedana dopo gli allenamenti ufficiali

Archiviata martedì 6 ottobre la giornata di rifinitura al Malakasa Shooting Range, mercoledì 7 iniziano le qualificazioni. Senior impegnati sui primi 50 piattelli, Junior sui primi 75.
Terminata la fase di preparazione, per la Squadra Azzurra di Trap è arrivato il momento dell’esordio ai Campionati Europei 2026 in Grecia. Dopo gli allenamenti ufficiali disputati martedì 6 ottobre sulle pedane del Malakasa Shooting Range, mercoledì 7 ottobre prendono il via le gare della rassegna continentale, che riunisce 487 atleti in rappresentanza di 40 Paesi.
La giornata di martedì è servita agli azzurri guidati dal Direttore Tecnico Marco Conti per prendere ulteriore confidenza con l’impianto e rifinire gli ultimi dettagli tecnici prima dell’inizio della competizione.
Europei Trap 2026, oggi le prime qualificazioni
Il programma di mercoledì 7 ottobre prevede l’esordio dei Senior sui primi 50 piattelli di qualificazione, mentre gli Junior saranno impegnati sui primi 75 bersagli.
Tra gli uomini Senior vestiranno la maglia azzurra Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone ed Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno.
Tra le Ladies saranno invece in gara Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno.
Gli Junior convocati per gli Europei
La squadra maschile Junior è composta da Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone, Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco, Alessandro Materazzo (Fiamme Oro) di Viterbo e Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline.
Tra le Junior sono state convocate Valentina Archetti (Fiamme Oro) di Coccaglio, Maria Iovinella (Marina Militare) di Panicale, Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde e Greta Sforzi (Marina Militare) di Fiorenzuola.
Ad affiancare il DT Marco Conti nella trasferta in Grecia ci sono il Tecnico Federale Fabrizio Satolli e il fisioterapista Aldo Humberto Bionda.
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Il programma fino alle finali
Dopo la giornata inaugurale di mercoledì, il percorso verso i titoli continentali proseguirà giovedì 8 ottobre. I Senior affronteranno altri 25 piattelli di qualificazione, mentre per gli Junior saranno in programma gli ultimi 50 bersagli prima delle finali individuali.
La finale Junior Trap femminile è prevista alle ore 15.00, mentre alle 16.00 sarà il momento della finale Junior Trap maschile.
Venerdì 9 ottobre toccherà invece ai Senior completare il percorso di qualificazione con altri 50 piattelli. La finale femminile è in programma alle 14.00, quella maschile alle 15.00.
La competizione di Trap si concluderà sabato 10 ottobre con il Mixed Team. Alle 15.00 sono previsti i final matches Junior, mentre alle 16.15 sarà la volta dei Senior.
Europei Trap 2026, il programma
Mercoledì 7 ottobre
Trap Maschile e Femminile – 50 piattelli
Trap Junior Maschile e Femminile – 75 piattelli
Giovedì 8 ottobre
Trap Maschile e Femminile – 25 piattelli
Trap Junior Maschile e Femminile – 50 piattelli
Ore 15.00 – Finale Junior Trap Femminile
Ore 16.00 – Finale Junior Trap Maschile
Venerdì 9 ottobre
Trap Maschile e Femminile – 50 piattelli
Ore 14.00 – Finale Trap Femminile
Ore 15.00 – Finale Trap Maschile
Sabato 10 ottobre
Trap Mixed Team
Ore 15.00 – Finale Matches Mixed Team Trap Junior
Ore 16.15 – Finale Matches Mixed Team Trap Senior
Tutti gli orari sono indicati secondo l’ora italiana. Atene è avanti di un’ora rispetto a Roma.