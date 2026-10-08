Europei Trap 2026, doppietta Archetti-Sforzi tra le Junior: Frasca aggancia Fabbrizi

Valentina Archetti è campionessa europea con 28/30 e record mondiale ed europeo di categoria e precede Greta Sforzi, argento con 26/30. Secondo posto anche per l’Italia a squadre. Tra i Senior Frasca e Fabbrizi sono a quota 73/75, azzurri quinti nella classifica per team.

Giornata da incorniciare per l’Italia agli Europei 2026 di trap in corso a Malakasa, in Grecia. Nella finale Junior femminile Valentina Archetti e Greta Sforzi hanno firmato una splendida doppietta, con l’oro di Archetti arrivato insieme al record europeo e mondiale di categoria eguagliato.

Archetti oro con 28/30, Sforzi d’argento

Archetti ha conquistato il titolo europeo con 28/30, commettendo appena due errori. Alle sue spalle Sforzi, argento con 26/30: dopo qualche imprecisione nella parte centrale della finale, l’azzurra ha ritrovato la precisione e completato la doppietta.

Il bronzo è andato all’ungherese Anna Nyitrai con 20/25, mentre la francese Olga Niellen-Dezecache ha chiuso quarta con 15/20.

Non hanno raggiunto la finale le altre due italiane: Martina Montani ha chiuso al 14° posto con 110/125, Maria Iovinella al 15° con lo stesso punteggio.

Argento azzurro nella prova a squadre Junior

Per le azzurre è arrivata anche la medaglia d’argento a squadre. Il terzetto formato da Archetti, Montani e Iovinella ha totalizzato 336 bersagli. L’oro è andato alla Francia con 342, il bronzo alla formazione neutrale con 335.

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Senior maschile, Frasca perfetto e aggancia Fabbrizi

Segnali positivi anche dalle qualificazioni del trap Senior maschile. Dopo 75 piattelli, Erminio Frasca e Massimo Fabbrizi sono nel gruppo all’ottavo posto con 73/75.

Frasca ha recuperato posizioni con un perfetto 25/25 nella terza serie, mentre Fabbrizi, che aveva chiuso la prima giornata a punteggio pieno con 50/50, ha realizzato 23/25. Più indietro Mauro De Filippis, che con il 24/25 della terza serie è salito a 71/75, nel gruppo al 33° posto.

Tre tiratori ancora senza errori, Italia quinta a squadre

Dopo 75 dei 125 piattelli di qualificazione, restano a punteggio pieno con 75/75 il croato Josip Glasnovic, il tedesco Marius Josef Erik John e il ceco Pavel Vanek. A quota 74 seguono il ceco Vladimir Stepan, in gara solo per il ranking, il polacco Tomasz Pasierbski, il britannico Aaron Heading e lo slovacco Erik Varga.

Nella classifica a squadre Croazia e Repubblica Ceca guidano con 220/225, davanti a Turchia (219) e Gran Bretagna (218). L’Italia è quinta con 217/225, a due piattelli dal podio e a tre dalla vetta.

Il programma delle prossime giornate

Le qualificazioni Senior si concluderanno domani, venerdì 9 ottobre, con gli ultimi 50 piattelli. Nella stessa giornata sono in programma la finale femminile alle 14 e quella maschile alle 15.

Sabato 10 ottobre sarà la volta del Trap Mixed Team, con le finali Junior alle 15 e quelle Senior alle 16.15.