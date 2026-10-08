Mondiali di ginnastica, i sei azzurri per Rotterdam: Abbadini capitano, Targhetta da campione d’Europa al cavallo

Il CT Giuseppe Cocciaro convoca Abbadini, Macchiati, Speranza, Targhetta, Vannucchi e Villa: cinque titolari e una riserva, scelta a ridosso delle qualificazioni di domenica 18 ottobre alle 10. Il podio a squadre vale il pass per Los Angeles 2028

Sei azzurri per andare a caccia del pass olimpico. Il CT della Nazionale italiana di ginnastica artistica maschile, Giuseppe Cocciaro, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2026, in programma a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 17 al 25 ottobre.

Gli azzurri convocati sono Yumin Abbadini, Mario Macchiati, Simone Speranza, Gabriele Targhetta, Nicolò Vannucchi e Riccardo Villa. Cinque formeranno la squadra titolare e uno sarà la riserva: la scelta definitiva arriverà a ridosso del turno di qualificazione, in programma domenica 18 ottobre alle 10.

In palio la qualificazione olimpica per LA28

L’Italia arriva in Olanda dopo il podio conquistato ai recenti Europei e punta a confermarsi competitiva nell’appuntamento più importante della stagione. Il Mondiale avrà anche un peso decisivo nel cammino verso Los Angeles 2028: le squadre sul podio del concorso a squadre otterranno infatti la qualificazione anticipata ai Giochi.

Abbadini capitano, Targhetta punta al cavallo con maniglie

Il capitano sarà Yumin Abbadini, generalista affidabile e particolarmente competitivo alla sbarra e al cavallo con maniglie.

Tra i punti di riferimento c’è anche Gabriele Targhetta, che al cavallo con maniglie proverà a confermarsi tra i migliori dopo il titolo europeo vinto nella specialità.

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Speranza al debutto mondiale, esperienza con Macchiati

Per Simone Speranza sarà la prima partecipazione a un Mondiale assoluto. Dopo essersi messo in luce a livello giovanile, potrà essere una risorsa importante soprattutto al corpo libero e agli anelli.

Nicolò Vannucchi potrà dare il suo contributo in particolare al volteggio e al corpo libero, mentre Mario Macchiati garantirà solidità ed esperienza. Completa il gruppo il giovane Riccardo Villa.

Fuori Macchini, Brugnami e Casali

Restano fuori dalla convocazione Carlo Macchini, specialista della sbarra, Tommaso Brugnami, presente ai Giochi del Mediterraneo e in World Challenge Cup ma non ancora al meglio, e l’esperto Lorenzo Minh Casali.

I convocati dell’Italia per i Mondiali 2026

Yumin Abbadini

Mario Macchiati

Simone Speranza

Gabriele Targhetta

Nicolò Vannucchi

Riccardo Villa