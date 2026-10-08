Mondiali ginnastica artistica 2026, Italia con cinque azzurre a Rotterdam: Esposito capitana

Il CT Enrico Casella ha scelto Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Sofia Tonelli. Le Fate debutteranno nelle qualificazioni domenica 18 ottobre, senza le infortunate Asia e Alice D’Amato.

Cinque azzurre per inseguire il pass olimpico. Il CT della Nazionale italiana di ginnastica artistica femminile, Enrico Casella, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2026, in programma a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 17 al 25 ottobre.

A guidare l’Italia sarà Manila Esposito, insieme a Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Sofia Tonelli. Le azzurre scenderanno in pedana per le qualificazioni domenica 18 ottobre, nella terza suddivisione, a partire dalle 19.40.

Rotterdam vale un pass per Los Angeles 2028

Il Mondiale olandese rappresenta un primo passaggio fondamentale verso i Giochi di Los Angeles 2028: le tre squadre sul podio nella finale del concorso a squadre conquisteranno infatti la qualificazione olimpica.

L’Italia arriva all’appuntamento con l’argento nel team event conquistato agli ultimi Europei, ma dovrà fare a meno di Asia e Alice D’Amato, entrambe ferme per infortunio. Due assenze pesanti per la squadra azzurra.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Esposito capitana, Iorio pilastro alle parallele

La fascia di capitana è stata affidata a Manila Esposito. La ginnasta campana, due volte campionessa europea nel concorso generale e bronzo alla trave ai Giochi di Parigi 2024, sarà uno dei principali riferimenti della squadra, soprattutto alla trave e al corpo libero.

Al suo fianco ci sarà Elisa Iorio, altra atleta di grande esperienza internazionale, particolarmente preziosa alle parallele asimmetriche.

Perotti, Marano e il ritorno di Tonelli

Giulia Perotti arriva da un ottimo Europeo ed è alla seconda partecipazione mondiale, dopo aver centrato lo scorso anno la finale al corpo libero. Convocata anche July Marano, campionessa italiana nel concorso generale, che ha offerto prestazioni solide anche a Zagabria.

Ritrova invece il gruppo mondiale Sofia Tonelli, tornata sulla scena internazionale ai Giochi del Mediterraneo e già bronzo alla trave agli Europei 2025.

Le convocate dell’Italia per i Mondiali 2026

Manila Esposito

Elisa Iorio

July Marano

Giulia Perotti

Sofia Tonelli