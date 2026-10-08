Mondiali hockey pista U19, Italia travolgente: 13-1 alla Colombia e semifinale conquistata

L’Italia U19 vola in semifinale ai Mondiali 2026 di hockey su pista. Ad Asuncion gli azzurrini di Pierluigi Bresciani hanno travolto la Colombia con un nettissimo 13-1, conquistando così un posto tra le migliori quattro squadre del torneo. Una prestazione dominante dall’inizio alla fine, che conferma la crescita mostrata dopo l’esordio complicato contro la Spagna e il successivo riscatto ottenuto nella fase a gironi. Ora l’Italia tende la vincente della sfida tra Portogallo e Svizzera.

Italia subito padrona della partita

La gara contro la Colombia si è trasformata ben presto in un monologo azzurro. Dopo meno di sette minuti è stato Reniero a sbloccare il risultato, dando il via a una lunga sequenza di reti che ha praticamente chiuso il match già nel primo tempo.

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L’Italia ha continuato a spingere senza concedere nulla agli avversari, fino al 6-0 firmato da Tognetti poco prima dell’intervallo. Una prima frazione dominata sul piano tecnico e edifico, con gli azzurrini sempre in controllo del gioco e capaci di imporre un ritmo troppo alto per i sudamericani.

Reniero e Cardella trascinano gli azzurrini

Nella ripresa il copione non cambia. La Colombia trova il gol della bandiera con Rivera Pelaez sul momentaneo 7-1, ma l’Italia riprende immediatamente a macinare gioco e reti. Protagonisti assoluti Reniero e Cardella, entrambi autori di una tripletta, mentre Giovanelli mette il sigillo sul definitivo 13-1.

Per la squadra di Bresciani arriva così una qualificazione netta e meritata, che apre ora le porte della semifinale e della zona medaglie. L’Italia ha dimostrato solidità, profondità e grande capacità realizzativa: adesso il livello salirà ancora, ma gli azzurrini hanno già fatto capire di voler restare protagonisti fino alla fine.