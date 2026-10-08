Para Taekwondo Grand Prix, Bossolo bronzo a Parigi: venerdì tocca ad Alessio

L’azzurro sale sul terzo gradino del podio nei -70 kg K44 dopo aver battuto Nikoladze ed essersi fermato in semifinale contro De Oliveira. Eliminate agli ottavi Ricci e Cassar. Il 9 ottobre in gara Simone Alessio nel Grand Prix olimpico.

Si apre con una medaglia la spedizione italiana a Parigi, dove al Palais des Sports Marcel Cerdan di Levallois-Perret sono in programma il World Para Taekwondo Grand Prix e il World Taekwondo Grand Prix, appuntamenti riservati agli atleti selezionati in base al ranking olimpico.

Nella giornata dedicata al Para Grand Prix, con tutte le categorie K44 in gara, Antonino Bossolo ha conquistato la medaglia di bronzo nei -70 kg.

Bossolo supera Nikoladze e si ferma in semifinale

L’azzurro è entrato in gara direttamente dai quarti di finale, dove ha superato il georgiano Giorgi Nikoladze per 2-0. Dopo il 3-2 del primo round, Bossolo ha dominato il secondo imponendosi per 16-0.

In semifinale ha affrontato il brasiliano Valter Sedano Delfino De Oliveira. Bossolo ha vinto il primo round per 3-2, ma i due successivi, entrambi chiusi sul 5-5, hanno premiato l’avversario, lasciando all’italiano il terzo gradino del podio.

«Arrivavo a questa gara dopo un periodo nel quale non sono riuscito ad allenarmi con continuità a causa dell’infortunio al piede rimediato dopo la Corea e oggi non ero al meglio della condizione», ha spiegato Bossolo. «Ho cercato comunque di dare il massimo e resta un po’ di amarezza per come è terminata la semifinale. Guardo però il bicchiere mezzo pieno: torniamo a casa con punti importanti per Los Angeles. Adesso l’obiettivo è recuperare al meglio, perché ci aspettano il Mondiale e il Grand Prix Final, due appuntamenti molto importanti. Bisogna pensare a una gara alla volta e farsi trovare pronti».

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Ricci e Cassar eliminate agli ottavi

Si è fermato agli ottavi di finale il cammino delle altre due azzurre impegnate nel Para Grand Prix.

Nei -52 kg, Suemi Ricci è stata battuta 0-2 dalla messicana Elsa S. Koyama Tamayo, dopo aver perso il primo round 0-4 e chiuso il secondo in parità sul 6-6.

Nei -65 kg, invece, Giulia Cassar ha portato Diana Abuziarova al terzo round: 2-2 il primo, 5-2 per l’azzurra il secondo, quindi 6-4 per l’avversaria nella frazione decisiva.

Venerdì 9 ottobre tocca a Simone Alessio

La presenza italiana a Parigi proseguirà venerdì 9 ottobre con Simone Alessio, unico azzurro impegnato nel Grand Prix olimpico.

Per Alessio sarà anche un ritorno nella capitale francese a due anni dal bronzo conquistato ai Giochi Olimpici del 2024.