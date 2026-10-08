Curling, Constantini con le spalle al muro: Lacedelli vola sul 2-0 nella finale che vale gli Europei

Stefania Constantini è chiamata alla rimonta nel challenge femminile che assegna il pass per gli Europei 2026 di curling. Sul ghiaccio di Cembra Lisgnano, in provincia di Trento, il Team Dolomiti Almaviva guidato da Giulia Zardini Lacedelli ha vinto entrambe le prime due partite della finale contro il Team DARE+ di Constantini, portandosi sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque. Alla formazione di Lacedelli manca dunque un solo successo per conquistare il diritto di rappresentare l’Italia agli Europei di Ostrava, in programma dal 27 ottobre al 1° novembre.

Due partite tiratissime, ma Lacedelli non sbaglia nei momenti chiave

Il primo confronto ha regalato grande equilibrio. Il Team Dolomiti era scappato sul 3-0 dopo due end, ma Constantini e compagne sono riuscite a rientrare nel match fino a trascinarlo all’extra-end. Proprio lì Lacedelli ha sfruttato al meglio il vantaggio dell’ultimo tiro, chiudendo sull’8-7.

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Anche gara-2 è stata combattuta: dopo il botta e risposta iniziale, Dolomiti ha piazzato tre punti nel terzo end, mentre DARE+ ha risposto riportandosi sul 4-4. Nell’ottavo e decisivo end, però, Lacedelli ha trovato il punto del definitivo 5-4.

Constantini obbligata a vincere tre volte

La situazione adesso è chiarissima: il quartetto composto da Stefania Constantini, Angela Romei, Lucrezia Grande e Allegra Grande non può più sbagliare. Servono tre vittorie consecutive per completare la rimonta e conquistare il pass europeo.

Dall’altra parte, Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse avranno invece tre match point a disposizione. Gara-3 è in programma venerdì 9 ottobre alle 10.00; in caso di successo di Constantini si giocherà gara-4 alle 15.00 ed eventualmente la decisiva gara-5 alle 19.00.