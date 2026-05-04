Tiro a volo, Italia protagonista agli Europei di Sporting: dieci medaglie a Vetralla

Due titoli continentali, quattro argenti e quattro bronzi: gli azzurri brillano in casa. Il ct Spada: “Bottino importante, ma possiamo crescere”

Italia protagonista a Vetralla

Si chiude con un bilancio di assoluto rilievo il 59° Campionato Europeo di Sporting, disputato al Tav Vetralla. La manifestazione ha richiamato 556 tiratori da 37 Paesi e ha visto l’Italia tra le grandi protagoniste con un bottino complessivo di dieci medaglie, equamente divise tra prove individuali e a squadre.

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Cinque podi individuali

Tra i risultati individuali spicca il bronzo di Katiuscia Spada, che nella gara Ladies chiude con 172/200, alle spalle della spagnola Beatriz Laparra Cuenca (oro con 182) e della francese Lya Auvret (argento con 174).

Ottima anche la prova dello junior Samuel Ligi, che conquista l’argento con 173/200 (+21/25 +2), preceduto solo dal francese Ylan Lemoine.

Nel comparto Senior arrivano due medaglie: argento per Alessandro Gaetani con 184/200 e bronzo per Enrico De Tomasi con 180/200.

Infine, nella categoria Veterani, terzo posto per Mauro Bosi con 170/200.

Successi anche a squadre

Importanti risultati anche nelle competizioni a squadre. Il quartetto maschile composto da Michael Spada, Cristian Camporese, Davide Gasparini e Daniele Valeri conquista l’oro e il titolo europeo con 728/800.

Argento per la squadra femminile con Veronica Bertoli, Alessia Panizza e Katiuscia Spada (500/600).

Successo anche tra i Senior, con Giuseppe Calò, Alessandro Gaetani e Giacomo Mori sul gradino più alto del podio (537/600).

Bronzo per i Veterani (Bosi, Moretti, Sestini) con 486/600 e argento per la squadra Master composta da Giancarlo Ciofini, Fabio Daveri e Salvatore Valentini (426/600).

Il commento del ct Spada

“Gareggiare in casa è sempre molto emozionante e l’impianto del Tav Vetralla è anche molto impegnativo dal punto di vista tecnico – ha dichiarato il commissario tecnico Veniero Spada –. Abbiamo fatto tutti del nostro meglio e le dieci medaglie lo confermano. Speravamo di ottenere qualcosa di più, ma la stagione è ancora lunga e avremo ancora il Mondiale in Portogallo a luglio per provare a fare meglio”.

Il tecnico ha inoltre ringraziato la Federazione e gli organizzatori per il supporto e l’ospitalità.

La squadra azzurra

La spedizione italiana ha schierato atleti nelle diverse categorie, confermando una base ampia e competitiva in tutte le classi del tiro a volo Sporting.