Europei Skeet: Rossetti e Cassandro in lotta per la finale, Bongini perfetta

Si chiude la seconda giornata dedicata alle qualificazioni dello skeet senior maschile degli Europei 2026 di tiro a volo, in corso a Malakasa, in Grecia. Quest’oggi nessuno degli azzurri in gara fa 25/25: Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti chiudono a quota 24, mentre Erik Pittini si ferma a 23.

Europei Skeet, i risultati nel torneo maschile

Dopo le prime tre serie sono in sei al comando con lo score di 74/75: guidano gli atleti individuali neutrali German Telenin e Petr Egorov, il tedesco Sven Korte, lo svedese Henrik Jansson, il danese Emil Kjeldgaard Petersen e il georgiano Yaroslav Startsev.

Alle loro spalle altri sei tiratori condividono il settimo posto a quota 73. Di questi, solo cinque potranno ambire all’ingresso in finale: gli azzurri Tammaro Cassandro ed Erik Pittini, il finlandese Eetu Kallioinen, l’ucraino Mikola Milchev e il britannico Ben Llewellin. L’atleta individuale neutrale Anatolii Semenenko è in gara solo per il ranking. Segue un gruppo di 13 tiratori al 13° posto a quota 72/75. Tra di essi tre sono in gara solo per il ranking e non potranno staccare il pass per la finale.

Sono dunque dieci gli atleti ancora in lotta per l’ultimo atto, compreso l’altro azzurro in gara, Gabriele Rossetti. Nella classifica a squadre guida l’Italia con 218/225, davanti agli Atleti Individuali Neutrali e alla Svezia, appaiati al secondo posto con 216. Condividono la quarta posizione con 215 l’Ucraina e la Danimarca. Si trova al sesto posto la Cechia con 214.

Europei Skeet, Bongini perfetta con 25 su 25

Nel torneo femminile Sara Bongini è stata perfetta, si ferma a 24 Martina Bartolomei, mentre chiude a quota 23 Diana Bacosi. In testa dopo le prime tre serie si trova in solitaria con 74/75 la svedese Victoria Larsson, che stacca la francese Noemie Battault. Quest’ultima è raggiunta in seconda posizione a quota 73/75 dalla ceca Anna Sindelarova e dall’azzurra Sara Bongini, entrambe perfette quest’oggi.

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Alle loro spalle condividono la quinta posizione la britannica Amber Jo Rutter e la slovacca Monika Stibrava, appaiate a quota 72. In settima piazza si trovano la francese Lucie Anastassiou e l’azzurra Diana Bacosi, in coabitazione a quota 71. Tra le atlete che al momento sarebbero escluse dalla finale c’è la terza italiana in gara, Martina Bartolomei, che fa parte del gruppo di cinque atlete che condivide il nono posto a quota 70: assieme all’azzurra ci sono la ceca Barbora Sumova, la tedesca Valentina Umhoefer, l’azera Rigina Meftakhetdinova e la cipriota Anastasia Eleftheriou.

Nella classifica a squadre domina l’Italia, prima con 214/225. È gran bagarre per gli altri gradini del podio, con Gran Bretagna, Cechia e Slovacchia che condividono il secondo posto a quota 207. Più attardate le Atlete Individuali Neutrali, quinte con 205, e la Germania, sesta a quota 203.