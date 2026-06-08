Europei di Elica, trionfo azzurro a Bologna: Lipreri campione continentale, Italia protagonista con 17 medaglie

Si chiude con un bottino di 17 medaglie il 58° Campionato Europeo di Elica disputato al Tav Bologna di Casalecchio di Reno. Luca Lipreri conquista il titolo continentale Open davanti ad Antonio Passalacqua, mentre gli azzurri brillano anche nelle categorie Ladies, Junior, Senior, Veterani, Master e nelle prove a squadre.

Italia protagonista agli Europei di Elica

Il 58° Campionato Europeo di Elica, andato in scena sulle pedane del Tav Bologna di Casalecchio di Reno, si conclude con un bilancio estremamente positivo per la spedizione italiana.

Gli azzurri tornano a casa con un bottino complessivo di 17 medaglie: quattro ori, otto argenti e cinque bronzi, confermando il ruolo di primo piano dell’Italia nel panorama continentale della specialità.

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Lipreri conquista il titolo Open

La soddisfazione più grande arriva dalla classifica Open, dove il podio parla quasi interamente italiano.

A laurearsi campione europeo è stato Luca Lipreri di Porto Mantovano, in gara a titolo individuale, capace di imporsi dopo uno spareggio combattutissimo con il campione continentale uscente Antonio Passalacqua.

Lipreri ha chiuso con il punteggio di 27/30+4+2, mentre Passalacqua si è fermato a 27/30+4+0 conquistando comunque una preziosa medaglia d’argento. Completa il podio lo statunitense Bradley Knapp.

Nella stessa classifica da segnalare anche il quinto posto di Carmelo Passalacqua, l’ottava posizione di Andrea Citracca e il venticinquesimo posto di Marco Rodenghi.

Tattini sul podio tra le Ladies

Nella competizione femminile Paola Tattini è riuscita a conquistare una medaglia di bronzo grazie al punteggio di 20/30+3.

L’azzurra ha chiuso alle spalle delle britanniche Faye Willis e Dionne Rogers. Quinta posizione per Emanuela Barillà, mentre Silvia Camiciola ha terminato all’ottavo posto.

Doppio podio azzurro tra gli Junior

Ottimi risultati anche nella categoria Junior.

Federico Salpietro si è aggiudicato la medaglia d’argento dopo uno spareggio concluso con il punteggio di 23/30+5, mentre Alessio Monaco ha conquistato il bronzo con 23/30+2.

Il titolo europeo è andato al portoghese Rodrigo Barbosa.

Medaglie anche tra Senior, Veterani e Master

Nella categoria Senior il miglior azzurro è stato Roberto Proietti, terzo classificato con 25/30.

Ai piedi del podio hanno chiuso Sebastiano Molinari e Gianluigi Turchi, entrambi quarti con 23/30, mentre Mauro Biondi ha concluso al settimo posto.

Tra i Veterani è arrivato il bronzo di Andrea Martignoni, terzo dopo spareggio con il britannico Lewis Trevor.

Nella categoria Master, invece, l’Italia ha festeggiato il successo di Luigi Di Maio e il secondo posto di Giancarlo Serra. Sul podio anche Franco Negrini, terzo classificato.

Ottimi risultati nelle gare a squadre

L’Italia ha raccolto soddisfazioni anche nelle competizioni a squadre.

Argento nella categoria Men, dove gli azzurri hanno chiuso alle spalle degli Stati Uniti, mentre sono arrivate medaglie d’argento anche nelle classifiche Ladies, Veterani e Master.

Il titolo europeo a squadre è invece stato conquistato nella categoria Senior, dove l’Italia ha preceduto Gran Bretagna e Francia.

Molinari: “Italia punto di riferimento della specialità”

Grande soddisfazione nelle parole del tecnico Sebastiano Molinari al termine della manifestazione.

“Sono molto soddisfatto di come si sia svolta la gara, sia sotto il profilo agonistico sia dal punto di vista organizzativo. La squadra si è presentata pronta e determinata contro avversari di grande valore come britannici e statunitensi. Aver conquistato il titolo europeo a squadre Men dopo la conferma di quello individuale rappresenta la ciliegina sulla torta e conferma ulteriormente il ruolo di primo piano dell’Italia nel panorama continentale della specialità”.