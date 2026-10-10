Europei di tiro a volo, l’Italia resta fuori dalla finale del trap Mixed Team Junior: oro alla Gran Bretagna

A Malakasa le due coppie azzurre si fermano in qualificazione: settima Archetti-Gerri con 138, nona Iovinella-Tanfoglio con 137. Mackintosh e Betts battono la Spagna 32-27 in finale, bronzo all’Ungheria.

Nessuna medaglia per l’Italia nel trap Mixed Team Junior agli Europei 2026 di tiro a volo, in corso a Malakasa, in Grecia. Entrambe le coppie azzurre sono state eliminate in qualificazione, chiudendo al settimo e al nono posto.

Archetti e Gerri settimi, Iovinella e Tanfoglio noni

Italia 1, formata da Valentina Archetti e Luca Gerri, ha chiuso le qualificazioni in settima posizione con 138 piattelli, frutto dei parziali di 67 e 71.

Italia 2, con Maria Iovinella e Francesca Tanfoglio, ha terminato invece al nono posto con 137, grazie ai parziali di 67 e 70.

Nessuna delle due formazioni è riuscita a superare la fase iniziale sui 150 piattelli e ad accedere alla lotta per le medaglie.

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Gran Bretagna campione d’Europa

Il titolo continentale è andato alla Gran Bretagna di Isabelle Margaret Mackintosh e Thomas William Betts, che in finale hanno superato Spagna 1, con Irene Del Rey Ruiz ed Eduard Salichs, per 32-27 al termine dei 40 piattelli regolamentari.

Il bronzo è andato a Ungheria 1, con Anna Nyitrai e Bence Doeboerhegyi, eliminati dopo 30 piattelli con 19. Quarta Francia 1, con Jeanne Auriche e Thomas Agez, fuori dopo i primi 20 piattelli con 13.