Football americano, l’Italia parte con una vittoria: Polonia battuta 21-14 nelle qualificazioni europee

Il Blue Team di Brian Michitti debutta con un successo nel Girone C verso gli Europei 2027. Tre touchdown su passaggio di Luke Zahradka e due intercetti di Paolo Lazzaretto. Prossima sfida il 24 ottobre contro l’Ungheria a Milano.

Comincia con una vittoria il cammino dell’Italia nelle qualificazioni al Campionato Europeo Senior di football americano 2027. Allo Stadion Olimpijski di Wroclaw il Blue Team ha battuto la Polonia per 21-14 nella prima partita del Girone C.

La squadra guidata dall’head coach Brian Michitti, rinnovata con numerosi giovani e diversi debuttanti, ha reagito al vantaggio iniziale dei padroni di casa e trovato nel quarto periodo il touchdown decisivo, gestendo poi il possesso fino alla fine.

Polonia avanti, l’Italia ribalta il risultato prima dell’intervallo

Dopo un primo possesso azzurro concluso con un punt, la Polonia ha sbloccato il risultato con un touchdown pass da 26 yard di Mariusz Górecky per Hubert Frej. La trasformazione ha portato i padroni di casa sul 7-0.

La risposta italiana è arrivata con un drive da 60 yard guidato da Luke Zahradka, chiuso dal touchdown di Bruno Escobar. William Testa ha trasformato per il 7-7.

La difesa azzurra ha quindi cominciato a incidere. Paolo Lazzaretto ha intercettato un passaggio polacco, ma l’attacco non è riuscito a concretizzare la successiva opportunità. Poco dopo Lorenzo Deiana ha provocato e recuperato un fumble, senza che l’Italia riuscisse però a entrare in end zone.

Prima dell’intervallo è stato ancora Lazzaretto a cambiare l’inerzia con il suo secondo intercetto, riportato per 36 yard. A dieci secondi dalla pausa Zahradka ha trovato Matteo Mozzanica con un passaggio da 30 yard per il touchdown del 14-7.

La Polonia pareggia, Bassi firma il touchdown decisivo

La Polonia ha reagito in apertura di ripresa. Dopo un lungo ritorno di kickoff di Tomasz Burdziński e una corsa da 37 yard di Kamil Kotlarz, Górecky ha trovato Kacper Jaszewski per il touchdown del 14-14.

L’Italia ha risposto costruendo un lungo possesso, senza però riuscire a segnare nel terzo quarto. Il sorpasso definitivo è arrivato nell’ultima frazione.

Dopo un drive costruito alternando lanci corti e corse, con Ryan Minniti e Tommaso Tenconi protagonisti, Michitti ha scelto di giocarsi un quarto down sulle 3 yard. La decisione è stata premiata dal passaggio di Zahradka per Lorenzo Bassi, autore del touchdown del 21-14 dopo la trasformazione di Testa.

La difesa ha poi respinto l’ultimo tentativo polacco, con Andrea Costanzi e Andrea Poglietelli protagonisti di due giocate importanti. Negli ultimi minuti l’Italia ha controllato il pallone con il gioco di corsa fino al termine.

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Zahradka lancia tre touchdown, Minniti supera le 100 yard

I numeri confermano il controllo azzurro: 333 yard offensive contro 203, 23 primi down contro 9 e un tempo di possesso di 29’47” sui 48 minuti complessivi.

Zahradka ha completato 24 passaggi su 38 per 220 yard, tre touchdown e nessun intercetto. Tra i ricevitori, Escobar ha chiuso con 7 ricezioni per 71 yard e un touchdown, Mozzanica con 5 per 63 yard e un touchdown e Bassi con 3 ricezioni per 33 yard e la marcatura decisiva.

Importante anche la prova di Ryan Minniti, autore di 106 yard su 20 portate. In difesa spiccano i due intercetti di Lazzaretto, con 42 yard complessive di ritorno.

Particolarmente significativo il quarto periodo, nel quale l’Italia ha mantenuto il possesso per 9 minuti e 2 secondi sui 12 disponibili.

Prossimo appuntamento contro l’Ungheria

Dopo l’oro europeo del 2021 e i bronzi conquistati nel 2023 e nel 2025, il Blue Team apre dunque con un successo il nuovo percorso continentale.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre alle ore 18, quando l’Italia affronterà l’Ungheria al Velodromo Vigorelli di Milano nella seconda partita del Girone C.

Polonia-Italia 14-21

Parziali: 7-7, 0-7, 7-0, 0-7.

Touchdown Italia: Bruno Escobar, Matteo Mozzanica, Lorenzo Bassi.

Extra point: William Testa 3/3.

Intercetti: Paolo Lazzaretto 2.