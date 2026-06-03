Emir Cup, Panza-Miotto trionfano nel Mixed Trap: oro azzurro a Massa Martana

Dopo le emozioni dello Skeet, l’Emir Cup 2026 è proseguita sulle pedane del TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martina con la gara a Squadra Mista di Fossa Olimpica. In una manifestazione che vede in pedana 250 atleti da 20 nazioni, l’Italia ha confermato il proprio peso conquistando il successo nel Mixed Team Trap Senior.

Panza e Miotto risalgono fino all’oro

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Valentina Panza e Luca Miotto, in gara come Italia 4. La coppia azzurra aveva chiuso le qualificazioni al quarto posto con 138/150+4, ma nella fase finale ha cambiato passo, risalendo fino alla prima posizione con 37/40.

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Alle loro spalle si è piazzata Italia 3, formata da Martina Grioni e Riccardo Mirabile, argento dopo i 144/150 in qualificazione e i 35/40 in finale. Bronzo per Sofia Gori e Diego Valeri di Italia 7, mentre il team Tuscany di Isabella Cristiani e Tommaso Pesucci ha chiuso ai piedi del podio.

Piazza-Tanfoglio d’oro tra gli Junior

Grande equilibrio anche nella gara Junior, decisa soltanto allo shoot-off. Camilla Stella Piazza e Francesco Tanfoglio hanno conquistato l’oro superando Valentina Archetti e Alessandro Materazzi dopo il 36 pari nei 40 piattelli di finale. Il bronzo è andato a Maria Iovinella e Andre Diana.

Il programma dell’EmiroCup proseguirà ora con le gare individuali di Trap maschile e femminile: sabato 6 giugno i primi 75 piattelli di qualificazione, domenica 7 gli ultimi 50 lanci e le finali.