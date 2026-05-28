Emir Cup 2026, Di Marziantonio-Lapucci d’oro nel Mixed Team

L’Emir Cup 2026 ha emesso il suo primo verdetto a Massa Martana, in provincia di Perugia. A conquistare l’oro nel Mixed Team di Skeet sono stati Chiara Di Marcantonio e Andrea Lapucci, protagonisti di una prova solida e vincente in una competizione internazionale che ha richiamato 250 atleti da 20 paesi.

Qualificazioni dominate, finale decisa allo spareggio

La coppia azzurra ha chiuso al comando le tre serie di qualificazione con il punteggio 145/150, confermandosi poi anche nell’atto conclusivo. La vittoria, però, è arrivata solo dopo una finale molto combattuta: Di Marcantonio e Lapucci sono stati infatti raggiunti sul 53/56 da Adela Sparapani e Cristian Giudici, quarti dopo le qualificazioni con 140/150.

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A decidere l’oro è stato quindi lo spareggio, vinto dalla coppia Di Marzantonio-Lapucci con il punteggio di +8 a +7.

Podio completato dal Cile, ora spazio alle gare individuali

La medaglia di bronzo è andata alla coppia cilena formata da Francisca Crovetto Chadid ed Hector Flores, capace di chiudere con 142/150 in qualificazione e 41/48 in finale. Per l’Italia si tratta dunque di un avvio molto positivo nella manifestazione umbra.

Il programma dell’Emiro Cup proseguirà da venerdì 29 maggio con la gara individuale di Skeet maschile e femminile, mentre le finali sono previste domenica 31 maggio. Più avanti, spazio anche al Mixed Team Trap e alle prove individuali di Fossa Olimpica.