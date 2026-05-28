Europei di Ritmica, Cassano e Ajello volano in finale: l’Italbaby sorride a Varna

L’Italia junior brilla agli Europei di Ginnastica Ritmica di Varna. Nella lunghissima giornata di qualificazioni, le giovani azzurre hanno mostrato personalità e qualità, chiudendo all’ottavo posto nel Team Ranking con 95.650 punti. Un risultato significativo, soprattutto perché l’Italia è stata la migliore tra le Federazioni che hanno schierato quattro diverse ginnaste.

Cassano e Ajello da applausi: arrivano due finali

La copertina va a Flavia Cassano e Ludovica Ajello, entrambe qualificate per le finali di specialità. Cassano ha incastrato al cerchio, ottenendo 25.350 punti e il quarto miglior punteggio complessivo dell’attrezzo. Una prova solida, elegante e matura, che conferma il valore della ginnastica pugliese anche in campo individuale.

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Grande soddisfazione anche per Ajello, protagonista alle clavette con 25.150 punti: per lei sesto posto e accesso alla finale, dopo una routine precisa e di grande personalità.

Godioz e Zapapterreni completano una squadra di propsettiva

Buone indicazioni anche da Veronica Zappaterreni, diciassettesima al nastro con 22.150, ed Elodie Margot Godioz, dodicesima alla palla con 23.000. Non sono arrivate altre finali, ma il segnale resta forte: il vivaio azzurro c’è, cresce e comincia già a farsi spazio in campo internazionale.

Il titolo nel Team Ranking è andato alla Bulgaria davanti a Ucraina e Israele, mentre l’Italia ha preceduto Spagna, Francia e Grecia nella sfida mediterranea. Ora l’attesa si sposta sulle finali junior e sul debutto senior di Tara Dragas e Sofia Raffaeli.