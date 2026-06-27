Tiro a Volo, a Emilio Poli la Stella d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico

L’azzurro del Para-Trap, componente della Commissione Atleti del World Shooting Para Sport, ha ricevuto dal presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis la massima onorificenza riservata ai dirigenti sportivi paralimpici.

Il Tiro a Volo italiano protagonista nella cerimonia di consegna delle onorificenze del Comitato Italiano Paralimpico grazie a Emilio Poli.

L’azzurro del Para-Trap ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico dei Dirigenti, la massima onorificenza del CIP riservata ai dirigenti sportivi paralimpici.

A consegnare il riconoscimento, nel Salone d’Onore del CONI, è stato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis.

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Emilio Poli, pioniere del Para-Trap mondiale

Bresciano, 58 anni, originario di Gavardo, Emilio Poli è considerato tra i pionieri del Para-Trap a livello mondiale.

Nel corso della sua lunga carriera da tiratore ha conquistato numerose medaglie nazionali e internazionali. Ha gareggiato prima nella classificazione PT3, riservata ai tiratori con disabilità agli arti superiori, e successivamente nella classificazione PT1, quella dedicata ai tiratori in carrozzina.

Il ruolo nel World Shooting Para Sport

Nel 2024 Poli è stato eletto rappresentante degli atleti all’interno della Commissione del World Shooting Para Sport.

Un incarico importante che conferma il suo ruolo di riferimento non solo sul piano sportivo, ma anche nella rappresentanza degli atleti del movimento paralimpico internazionale.

La cerimonia al CONI

Alla cerimonia Poli è stato accompagnato dal presidente ISSF e FITAV Luciano Rossi.

Nel Salone d’Onore del CONI ha ricevuto dal presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis il diploma e la Stella d’Oro al Merito Sportivo Dirigenti Paralimpici.

Un riconoscimento prestigioso per Emilio Poli e per tutto il movimento del Tiro a Volo italiano.