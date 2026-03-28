Tiro a volo, Coppa del Mondo Tangeri: doppio podio azzurro nello Skeet maschile con Simeone e Pittini. Le emozioni su Sportface TV

Il tiratore di Baia e Latina conquista il primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo, Pittini sale sul gradino più basso. Vince il finlandese Vallioniemi. Nel femminile Bongini sesta in finale, oro alla britannica Norton. La diretta è andata in onda su Tiro a Volo TV, piattaforma OTT Sportface TV

Giornata da ricordare per la nazionale italiana di tiro a volo a Tangeri. Sulle pedane del Club Tangérois de Tir, teatro della prima tappa della Coppa del Mondo ISSF 2026, gli azzurri dello Skeet guidati dal Direttore Tecnico Luigi Agostino Lodde hanno regalato un fantastico doppio podio nella gara maschile con Domenico Simeone ed Erik Pittini. Le finali sono state trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Per rivivere tutte le emozioni è disponibile la registrazione integrale su tv.sportface.it.

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La giornata di qualificazione

Nella prima sessione da 75 piattelli, Simeone e Pittini erano già stati i migliori tra gli azzurri con 73/75, alla pari con il finlandese Timi Vallioniemi, lo statunitense Taylor Dustan e il ceco Milos Slavicek. Alle loro spalle Gabriele Rossetti con 71/75, in gara per la finale. Al femminile Sara Bongini aveva guidato le azzurre con 72/75, piazzandosi prima a pari merito con la greca Emmanouela Katzouraki e la britannica Bethany Lilian Norton. Gli ulteriori 50 piattelli del sabato hanno poi definito gli otto finalisti per categoria.

Finale maschile: Simeone secondo, Pittini terzo

Nell’atto conclusivo maschile Simeone, qualificatosi terzo con 122/125, ha chiuso con 29/36 nella finale conquistando il secondo posto e il suo primo podio individuale in carriera in una gara del massimo circuito internazionale. Pittini, qualificatosi settimo con 121/125, ha firmato 26/32 chiudendo terzo — per lui si tratta del secondo podio in Coppa del Mondo, dopo il successo nella tappa cipriota di Larnaca tre anni fa. A vincere è stato il finlandese Timi Vallioniemi con 31/36, davanti al greco Efthimios Mitas quarto con 22/28.

Finale femminile: Bongini sesta, vince Norton

Nel settore femminile l’unica azzurra qualificata per la finale è stata Sara Bongini, che ha concluso sesta con 15/24. L’oro è andato alla britannica Bethany Lilian Norton (28/36), argento alla statunitense Dania Jo Vizzi (27/36) e bronzo alla francese Lucie Anastassiou (23/32).

Il programma delle prossime gare

La tappa di Tangeri prosegue con la Fossa Olimpica: lunedì 30 marzo gli allenamenti ufficiali del Trap, martedì 31 marzo i primi 75 piattelli di qualificazione, mercoledì 1° aprile gli ultimi 50 con le finali nel pomeriggio (ore 15.00 femminile, ore 16.30 maschile). Giovedì 2 aprile la gara del Mixed Team con i medal matches alle 15.30 e la cerimonia di chiusura. Anche queste gare saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, piattaforma OTT Sportface TV.