Tiro a Volo, CdM Almaty: Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali di Skeet. En-plein per Pittini nel Ranking

Il campione olimpico chiude la prima giornata con 74/75, secondo assoluto. Bartolomei seconda tra le donne con 71/75 alle spalle dell’azera Jafarova. Domani alle 12:30 le finali, venerdì arriva il Trap.

Si è conclusa la prima giornata di qualificazione dello Skeet alla Coppa del Mondo ISSF di Almaty, in Kazakistan. I 75 piattelli di apertura hanno già delineato un quadro chiaro in campo maschile e femminile, con due azzurri ben posizionati in vista delle finali di domani.

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Skeet maschile: Kallionen perfetto, Rossetti secondo con un solo errore

In campo maschile a fare la voce grossa è il finlandese Eetu Kallionen, unico a chiudere la prima giornata con il punteggio pieno di 75/75. Alle sue spalle, con un solo piattello di distacco, si trova Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), già campione olimpico, che con 74/75 ha staccato virtualmente il biglietto per la finale. Domani completerà la qualificazione con gli ultimi 50 piattelli e poi si giocherà il podio.

Più indietro gli altri azzurri in gara: Marco Sablone (Fiamme Oro, Roma) e Domenico Simeone (Fiamme Oro, Baia e Latina) hanno chiuso entrambi con 68/75, con un ritardo significativo rispetto al gruppo di testa. Ottima la prestazione di Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD), in pedana esclusivamente per i punti del Ranking ISSF: l’atleta friulano ha centrato l’en-plein con 75/75, stesso punteggio del finlandese, confermando un momento di forma eccellente.

Skeet femminile: Bartolomei seconda, Jafarova al comando

Al femminile la classifica provvisoria è guidata dall’azera Nurlana Jafarova con 73/75, solo due errori in tre serie. Alle sue spalle, con un ritardo di due piattelli, troviamo Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR) con 71/75: un risultato che la colloca in ottima posizione in vista delle qualificazioni di domani e della finale delle 12:30. Più attardate Sara Bongini (Fiamme Oro, Impruneta) e Chiara Di Marziantonio (Esercito, Cerenova) con 68/75 e 65/75 rispettivamente. Fuori dalla lotta per le finali ma in gara per il Ranking ISSF, Giada Longhi (Fiamme Oro, Longone Sabino) ha concluso con 68/75.

Programma di domani: finali dalle 12:30

Martedì 5 maggio la gara di Skeet si concluderà con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione, dopodiché si assegneranno le medaglie: alle 12:30 la finale femminile, alle 14:00 quella maschile (orario italiano).

Il Trap arriva giovedì: squadra già in Kazakistan

Nel frattempo, ieri è atterrata ad Almaty anche la squadra di Trap guidata dal Direttore Tecnico Marco Conti. Gli allenamenti ufficiali sono in programma giovedì 7 maggio, con le gare che prenderanno il via venerdì 8 (75 piattelli) e sabato 9 (50 piattelli e finali dalle 12:30). Domenica 10 maggio chiuderà il programma la gara del Mixed Team Trap con i medal matches dalle 13:00.

Tra i convocati per il Trap: Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo tra gli uomini, Silvana Maria Stanco, Sofia Littamè e Federica Caporuscio tra le donne.