Coppa del Mondo di tiro a volo, Sodi in finale nello Skeet: diretta su Tiro a Volo TV

L’azzurro chiude le qualificazioni di Hangzhou con 123/125 e supera lo spareggio per ottenere la postazione numero uno. Fuori Cassandro e Coco, nessuna italiana nella finale femminile. L’ultimo atto maschile sarà trasmesso su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Niccolò Sodi vola nella finale dello Skeet maschile della Coppa del Mondo ISSF 2026 di tiro a volo, in corso ad Hangzhou, in Cina. L’azzurro ha conquistato l’accesso al termine di una prova di qualificazione estremamente solida.

Sodi ha commesso un solo errore negli ultimi 50 piattelli, chiudendo le cinque serie con il punteggio complessivo di 123/125. Dopo aver superato allo shoot-off il rivale francese con lo stesso risultato, l’italiano si è assicurato la prima postazione nella finale a otto.

L’ultimo atto della gara maschile è in programma oggi alle 11.45 italiane e sarà trasmesso in diretta su Tiro a Volo TV, il canale dedicato agli eventi della Federazione Italiana Tiro a Volo disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Sodi sbaglia un solo piattello nelle ultime due serie

Dopo il 74/75 realizzato nella prima giornata, Sodi ha confermato il proprio rendimento ai vertici della classifica anche negli ultimi due round di qualificazione.

L’atleta dell’Aeronautica ha colpito 49 dei 50 bersagli previsti, raggiungendo quota 123/125. Il punteggio è stato condiviso con un tiratore francese, poi superato dall’azzurro nello spareggio per determinare l’ordine di ingresso in finale.

Il risultato consentirà a Sodi di iniziare la gara decisiva dalla postazione numero uno.

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Gli altri qualificati alla finale maschile

A quota 122/125 hanno terminato il cinese Jianlin Lyu, il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa e lo spagnolo José Maria Mielgo Moneo, classificati rispettivamente terzo, quarto e quinto dopo gli shoot-off.

Hanno conquistato un posto in finale anche il giapponese Shotaro Toguchi, il qatariota Rashid Saleh Al-Athba e l’indiano Gurjoat Khangura, tutti con il punteggio di 121/125.

Cassandro e Coco eliminati

Non è riuscito a raggiungere la finale Tammaro Cassandro. L’azzurro ha pagato soprattutto i quattro errori commessi nella quarta serie.

Il 25/25 ottenuto nell’ultimo round gli ha permesso di risalire fino a 118/125, risultato con il quale ha concluso la qualificazione al venticinquesimo posto.

Più indietro Marco Coco, quarantaquattresimo con il punteggio complessivo di 115/125.

Nessuna azzurra nella finale femminile

Le qualificazioni dello Skeet femminile non hanno invece premiato l’Italia. Martina Maruzzo, Giada Longhi e Simona Scocchetti sono rimaste fuori dalle prime otto posizioni.

Maruzzo ha sfiorato l’accesso alla finale, chiudendo al decimo posto con 118/125. All’azzurra non è bastata una perfetta ultima serie da 25/25 per recuperare il distacco dalla zona qualificazione.

Giada Longhi ha terminato in ventisettesima posizione con 111/125, mentre Simona Scocchetti si è classificata quarantaquattresima con 100/125.

Jiang Yiting guida la classifica femminile

La migliore delle qualificazioni è stata la cinese Jiang Yiting, prima con 123/125.

Secondo posto per la statunitense Samantha Simonton con 122/125, davanti alla cinese Che Yufei e alla slovacca Vanesa Hockova, entrambe a quota 121.

Hanno chiuso con 120/125 Gao Jinmei, presente esclusivamente ai fini del Ranking e quindi non ammessa alla finale, Jiang Chaoyu e la slovacca Monika Stibrava.

Gli ultimi due posti disponibili sono stati conquistati dalla statunitense Kimberly Rhode e dalla slovacca Danka Hrbekova, entrambe con 119/125.

I finalisti dello Skeet maschile

Nicolò Sodi, Italia – 123/125

Tiratore francese – 123/125

Jianlin Lyu, Cina – 122/125

Nicolas Pacheco Espinosa, Perù – 122/125

José Maria Mielgo Moneo, Spagna – 122/125

Shotaro Toguchi, Giappone – 121/125

Rashid Saleh Al-Athba, Qatar – 121/125

Gurjoat Khangura, India – 121/125

Le azzurre nelle qualificazioni femminili

Martina Maruzzo – 118/125 Giada Longhi – 111/125 Simona Scocchetti – 100/125

Dove vedere la finale dello Skeet

La finale maschile della Coppa del Mondo di Hangzhou si disputerà oggi alle ore 11.45 italiane.

La gara sarà trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV, canale tematico della piattaforma OTT Sportface TV dedicato alle competizioni della Federazione Italiana Tiro a Volo.

Sodi proverà così a trasformare l’eccellente rendimento delle qualificazioni in una medaglia, dopo aver mancato appena due piattelli sui 125 complessivamente affrontati.