Tiro a volo, Coppa del Mondo Junior ISSF a Porpetto: 219 atleti da 30 Paesi, domani la cerimonia d’apertura

Dal 13 al 19 settembre il Tav Porpetto ospita la rassegna internazionale giovanile di Skeet e Fossa Olimpica. Sedici gli azzurri convocati. Domenica alle 21 la cerimonia inaugurale con il presidente FITAV e ISSF Luciano Rossi.

Porpetto si prepara ad accogliere la Coppa del Mondo Junior ISSF di tiro a volo. Da domenica 13 a sabato 19 settembre sulle pedane dell’impianto friulano saranno protagonisti 219 atleti in rappresentanza di 30 Paesi, impegnati nelle gare di Skeet e Fossa Olimpica.

La manifestazione si aprirà domani con gli allenamenti ufficiali dello Skeet e, alle 21, con la cerimonia inaugurale, alla quale parteciperà anche il presidente FITAV e ISSF Luciano Rossi.

Coppa del Mondo Junior ISSF, gli azzurri dello Skeet

È atteso oggi a Porpetto l’arrivo della squadra italiana di Skeet guidata dal direttore tecnico Luigi Agostino Lodde, affiancato per l’occasione dal tecnico Nicola Irene.

Nel settore maschile sono stati convocati Antonio Bellu (Carabinieri) di Sant’Antonio di Gallura, Matteo Bragalli (Fiamme Oro) di Pistoia, Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea e Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano.

Tra le donne spazio a Dalia Buselli (Fiamme Oro) di Pomarance, Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane, Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna e Adela Sparapani (Fiamme Oro) di San Vincenzo.

Dopo gli allenamenti ufficiali di domenica, le gare di Skeet entreranno nel vivo lunedì 14 e martedì 15 settembre. La prima giornata prevede 75 piattelli, mentre martedì si completerà la qualificazione con altri 50 prima delle finali femminile e maschile.

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Trap, l’Italia arriva il 15 settembre

La squadra azzurra di Fossa Olimpica raggiungerà invece Porpetto martedì 15 settembre. Il gruppo sarà guidato dal direttore tecnico Marco Conti e accompagnato dal tecnico federale Rodolfo Viganò.

La formazione maschile sarà composta da Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone, Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco, Simone Roncen (Fiamme Oro) di Feltre e Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline.

Nel settore femminile gareggeranno Valentina Archetti (Fiamme Oro) di Coccaglio, Maria Iovinella (Marina Militare) di Panicale, Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde e Camilla Stella Piazza (Fiamme Azzurre) di Genova.

Gli allenamenti ufficiali di Trap sono previsti mercoledì 16 settembre. Le qualificazioni scatteranno giovedì 17 e proseguiranno venerdì 18, giornata nella quale saranno assegnate anche le medaglie individuali. Sabato 19 spazio infine al Mixed Team Trap e alla cerimonia di chiusura.

Coppa del Mondo Junior ISSF 2026, il programma

Domenica 13 settembre

Allenamenti ufficiali Skeet

Ore 21.00 – Cerimonia di apertura

Lunedì 14 settembre

Gara Skeet maschile e femminile – 75 piattelli

Martedì 15 settembre

Gara Skeet maschile e femminile – 50 piattelli

Ore 15.30 – Finale Skeet femminile

Ore 16.30 – Finale Skeet maschile

Mercoledì 16 settembre

Allenamenti ufficiali Trap

Giovedì 17 settembre

Gara Trap maschile e femminile – 75 piattelli

Venerdì 18 settembre

Gara Trap maschile e femminile – 50 piattelli

Ore 15.30 – Finale Trap femminile

Ore 16.00 – Finale Trap maschile

Sabato 19 settembre

Gara Trap Mixed Team

Ore 15.30 – Medal Matches Mixed Team Trap

Cerimonia di chiusura

Una settimana internazionale attende dunque Porpetto, con i migliori giovani specialisti di Skeet e Trap pronti a confrontarsi sulle pedane friulane in uno degli appuntamenti più importanti della stagione ISSF Junior.