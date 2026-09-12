Trofeo Internazionale delle Aquile, oggi il gran finale: gli Azzurrini cercano gloria in diretta su Sportface TV

Si chiude oggi il Trofeo Internazionale delle Aquile 2026 di boxe, manifestazione U17 in corso al Palasport di Codroipo. Sul ring si stanno confrontando le Nazionali di Italia, Croazia, Albania e Romania, con 22 azzurrini convocati dal responsabile tecnico Franco Federici. L’ultima giornata sarà trasmessa in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato disponibile sulla piattaforma Sportface TV.

Azzurrini travolgenti: 18 vittorie nella seconda giornata

L’Italia arriva all’atto concluso forte di un rendimento impressionante. Dopo le 14 vittorie e 5 sconfitte raccolte nella prima giornata, venerdì 11 settembre gli azzurrini hanno alzato ulteriormente il livello, chiudendo il programma con 18 successi e una sola sconfitta.

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Tra i convocati figurano, tra gli altri, Luigi Nalli nei 46kg, Gaetano Vinci nei 50kg, Arturo Maltoni e Denis Lebedenko nei 52kg, Brian Lo Piccolo, Billal Belmokhtar e Alessandro Falcone nei 54kg, oltre a Francesco Natoli, mario Reale, Lorenzo De Luca, Valentino Risoluti, Raul Barone, Niccolò Battaglia, Logan Belussi, Dario Angilletti e Achille Vinciati.

Oggi l’ultima sessione: diretta su Sportface TV

Il programma odierno prevede la giornata conclusiva del torneo, con gli ultimi incontri internazionali e le sfide decisive tra i migliori U17 presenti a Codroipo. La Federazione ha indicato l’avvio della sessione odierna alle 16.00.

Tutto il gran finale sarà quindi visibile su Sportface TV attraverso Italia Boxe TV, per seguire una Nazionale giovanile che ha già mostrato numeri di altissimo livello e vuole chiudere il Trofeo delle Aquile nel modo migliore.