Ultimate Championship, oggi cinque azzurri in gara: riflettori su Jacobs, Dosso e Coiro

Dopo il successo di Larissa Iapichino nel salto in lungo, l’Italia torna protagonista nella seconda giornata degli Ultimate Championship 2026 di Budapest. Oggi, sabato 12 settembre, saranno cinque gli azzurri impegnati: Marcell Jacobs, Zaynab Doss, Ayomid Folorunso, Francsco Pernici ed Eloisa Coiro. La manifestazione, organizzata da World Athletics, mette in palio un montepremi complessivo di 10 milioni di dollari, con 150.000 dollari ai vincitori delle singole gare.

Jacobs torna nei 100, Dosso e Folorunso inseguono la finale

L’attesa maggiore è per Marcell Jacobs, al rientro dall’infortunio accusato a Birmingham. Il campione azzurro sarà impegnato nella semifinale dei 100 metri alle 19.21, con l’obiettivo di conquistare un posto nella finale delle 20.49.

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Alle 19.04 toccherà invece Zaynab Dosso nella semifinale dei 100 femminili, con eventuale finale alle 20.38. Prima ancora, alle 18.46, sarà il turno di Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli. Entrambe proveranno inserirsi tra le migliori in un contesto di altissimo livello.

Pernici sogna il record italiano, Coiro va a caccia di un risultato di prestigio

Negli 800 metri maschili, Francesco Pernici sarà in pista alle 18.26 con un doppio obiettivo: centrare la finale e provare ad avvicinare il record italiano. Alle 20.18, invece, toccherà a Eloisa Coiro nella finale degli 800 femminile, dove cercherà un piazzamento importante e possibilmente il primato personale.

L’intera seconda giornata sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD e Sky Sport Max, con streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. Una serata intensa, con l’Italia pronta a giocarsi altre occasioni di prestigio sul palcoscenico mondiale.